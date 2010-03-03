بحران اخلاق در ادبیات سیاسی رایج

متاسفانه حوادث ناگوار و تلخ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را دستخوش بازی سیاسی کاران و سیاست پیشگان نمود و مجالی را فراهم آورد تا همه سیاست ورزان و فعالان اجتماعی گریزی ولو اندک در وقایع و رویدادها داشته باشند. اما در این میان رد و بدل شدن برخی عبارات و تعابیر ناپسند و خلاف شئونات اجتماعی، اخلاق را در ادبیاست سیاسی ایران دستخوش لطمات فراوان کرد .

بازیگران سیاسی داخل کشور که دست بر قضا بسیاری از آنها مهر صلاحیت های قانونی و شرعی را در سابقه و پیشینه خود، بر پیشانی دارند و اکنون نیز بسیاری از آنها دارای سمت و پست های قابل توجهی می باشند ،در این فضای فتنه و بحران در رویکردی ناپسند و ضد ارزشی، اخلاق را زیر پا گذاشتند و در تبادل الفاظ و تعابیر در این جدال سیاسی به کلمات رکیک و غیر قابل دفاع و توجیه پناه بردند.

عباراتی مانند کله پوک ، بیمار روانی ، دیوانه، بی عقل، قمه کش، آدم کش ، مزدور و.... دهها مورد از این تعابیر، امروزه نقل محافل سیاسی شده است و جای تامل است که در یک نظام ارزشی چرا باید فعالان عرصه های اجتماعی و سیاسی برای نقد و حتی تعرض به رقیب خود به جای منطق و ادب از تعابیری بهره گیرند که هیچ سنخیتی با آموزه های مذهبی و تمدنی ما ندارد .

تردیدی نیست که برخی از این فعالان در آزمون تقوی و حکمت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی نمره منفی و حتی مردودی گرفته اند اما این مردودی نمی تواند توجیهی برای به کار بردن الفاظ رکیک و ناپسند نسبت به آنها باشد. چه خوب است در اینگونه موارد نیز تابع محض والیان امر حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب باشیم و از سلوک و ادب بی بدیل ایشان نیز تاسی بگیریم.

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نویسنده: روح الله جمعه ای کارشناس ارشد رسانه