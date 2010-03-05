براساس منافع دیگران اظهار نظر نمی کنم/ اتهام رشوه به داوران صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده در نخستین نشست بررسی مسائل فوتبال کشور و آسیب شناسی لیگ برتر با بیان اینکه فوتبال پدیده اروپایی است که ما ساز و کار اداره آن را نمی دانیم، گفت: شکل باشگاه‌های با شیوه عملکرد باشگاه‌های اروپایی کاملا متفاوت است. فوتبال یک تجارت است و فیفا شرایطی که برای یک مدیر یا رئیس می گذارد این است که وی ابتدا باید مدیری اقتصادی باشد و بداند چگونه در صنعت فوتبال درآمدزایی کند و ارتباطات را هم بشناسد.

مدیر یا رئیس لازم نیست ورزشی باشد

وی با بیان اینکه فیفا شرطی برای ورزشی بودن مدیر یا رئیس فدارسیون ندارد اما رسانه‌های ما تاکید می کنند چنین شخصی باید عکس با شورت ورزشی داشته باشد، افزود: تیم اصلی در زمین را مدیرعامل باید اداره کند؟ طبق نظر فیفا کمیته فنی، مشاور مدیرعامل و قلب تپنده یک باشگاه است. اعضای آن استراتژی تیم نحوه تمرینات و حتی مسائل دیگر را مشخص می کند اما در ایران سرمربی این مسائل را به مدیرعامل ارجاع کرده و کمیته فنی وجود ندارد.

مدرس دوره‌های مدیریت فوتبال افزود: در فوتبال مدرن دنیا یک نفر پیش از سرمربی روی نیمکت می نشیند که استراتژی دانش، اطلاعات، توانمندی و مهارت ادراکی وی از سرمربی بیشتر است اما در ایران ما یک سرپرست داریم که اگر وظیفه‌اش را بپرسید، می گوید: "گرفتن بلیت، سوار کردن بازیکنان در اتوبوس و ..." که اینها کار تدارکات تیم است.

واژه سرپرست در فوتبال دنیا وجود خارجی ندارد

وی با بیان اینکه واژه سرپرست در فوتبال دنیا وجود خارجی ندارد، افزود: ما نمی دانیم سرپرست چه کاره است و جالب اینکه وی قبل از سرمربی می نشیند اما در فوتبال دنیا مدیرفنی در زمان مسابقه استراتژی کمیته فنی را یادداشت برداری می کند و در نهایت آن را به کمیته فنی ارائه می دهد.

نصیرزاده با بیان اینکه ما در بیرون دغدغه حل مشکلات فوتبال را داریم اما آنهایی که مسئول هستند باید چنین دغدغه‌هایی داشته باشند، افزود: مدیرعامل می گوید پول نداریم و باید مسئولان به ما بدهند در حالیکه خودش باید درآمدزایی کند. حق پخش تلویزیونی، تبلیغات، اسپانسر، فروش کالاهای باشگاه که منبع درآمد اصلی باشگاه‌های اروپایی است، در ایران وجود ندارد که باید مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال از مجلس بخواهند قوانینی وضع شود که این مشکلات را برطرف کند.

داوری فهرست سیاه می خواهد

مدرس دوره‌های مدیریت فوتبال با بیان اینکه مشکل ما این است که باید حرفه‌ای فکر و عمل کنیم، ادامه داد: به طور مثال در کمیته داوران ما رئیس کمیته هم تصمیم می گیرد و هم اجرا. وی همه تصمیمات را خودش می گیرد و سایرین هم مطیعش هستند.

وی ادامه داد: داوری فهرست سیاه می خواهد و مدیریتش اینگونه است که وقتی حق وردی یا مظفری زاده علیه استقلال سوت زدند، باید تا مدت‌ها اجازه ندهند این داوران بازی استقلال را قضاوت کنند. این یک قاعده است که جلوی بحث‌ها و مشکلات حاشیه‌ای را می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در فوتبال ایران مشکلات انضباطی و مالی بازیکنان به کمیته انضباطی ارجاع می شود، افزود: کمیته انضباطی تنها وظیفه رسیدگی به مشکلات انضباطی را دارد و در دنیا کمیته وضعیت بازیکنان وجود دارد که به مشکلات مالی و بدهی‌های باشگاه‌ها به مربیان و بازیکنان رسیدگی می کند. همین کمیته در فیفا بود که 6 امتیاز از پرسپولیس کم کرد نه کمیته انضباطی فیفا.

هیچکس نمی تواند 51 درصد سهام استقلال و پرسپولیس را به نام خود کند

نصیرزاده بیان اینکه طبق اصل 45 قانون اساسی همه مردم در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سهم دارند و هیچکس نمی تواند حتی با اجازه رئیس سازمان سهام آن را بخرد، افزود: خرید سهام درصورتی رخ می دهد که بر اساس فرمان عمومی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی، این دو باشگاه وارد بورس شود زیرا طبق اصل 45 قانون اساسی استقلال و پرسپولیس جزو ثروت‌های ملی محسوب می شوند. البته در این صورت هم هیچکس نمی تواند 51 درصد سهام را یکجا به نام خود کند.

وی در ادامه در مورد کمیته فنی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: کمیته فنی فدراسیون وظیفه اصلی اش کنترل ورود و خروج بازیکن و مربی است. آنها باید اجازه ورود افرادی را به فوتبال بدهند که بر اساس سیستم‌های تدوین شده فوتبال باشد نه اینکه یک مربی کرواسی و یک مربی از برزیل و آلمان در فوتبال کار کنند و متدهای خاص خود را داشته باشند و در نهایت تیم ملی تشکیل شود که هر کس شیوه بازی خود را دارد، همانند یک بازارماهی که هر کس برای خودش کار می کند.

وزن کمیته فنی در باشگاه‌ها باید بالاتر از وزن مربیان باشد

مدرس دوره‌های مدیریت فوتبال با بیان اینکه اساسا وزن کمیته فنی باید بالاتر از وزن مربیان در باشگاه‌ها باشد، افزود: به طور مثال کرانچار سرمربی پرسپولیس بود و کمیته فنی این باشگاه متشکل از بهزادی، زادمهر و جاسمیان بود، نفراتی است که 30 سال است کلاس مربیگری نرفته‌اند و سیستم‌های جدید را نمی شناسند. افراد کمیته فنی باید به روز، اهل مطالعه و پاسخ دهنده باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا باید بازیکنان برای اینکه عکس شان روی جلد روزنامه قرار بگیرد باید پولی به روزنامه پرداخت کنند؟"، اظهار داشت: بروید از مهدوی کیا بپرسید روزنامه‌های آلمان برای چاپ عکس یک بازیکن روی جلد چقدر از وی پول می گرفتند. چرا حرفه‌ای فکر نمی کنید؟ وقتی یک روزنامه خصوصی است چرا باید عکس یک بازیکن را روی جلد بزنند قیمت آن افزایش پیدا کند و سودی به این روزنامه نرسد؟ البته باید جلوی سوء استفاده‌ها هم گرفته شود اما این یک قاعده است.

نصیرزاده همچنین خاطر نشان کرد: چرا کسی حرف نو می زند باید زیر سئوال برود؟ زیرا ما با استانداردها آشنا نیستیم. اگر فوتبال حرفه‌ای می خواهیم باید مطبوعات، کارشناسان و مسائل دیگر آن حرفه‌ای باشد.

هیچگاه بر اساس منافع باشگاه یا شخص اظهار نظر نکرده ام

نصیرزاده در پاسخ به این پرسش که "آیا داوری ما مشکل دارد؟"، اضافه کرد: پاسخ برخی سئوالات خیلی سخت است. البته برخی کارشناسان در افکار مردم جهت‌دهی می کنند و قادرند در جامعه جوی متناسب با نظر خود ایجاد کند اما اگر داوری با من بد باشد به ضررش صحبت نمی کنم و اگر دوستم باشد به سود او کارشناسی نخواهم کرد.

وی با بیان اینکه خواندن تصاویر تلویزیونی سخت‌‎تر از خواندن عکس رادیولوژی است، افزود: به من می گویند چرا نظرت در اکثر مواقع با کارشناسان دیگر فرق می کند. من 1200 کیلومتر از فوتبال ایران دورم، از کجا بفهمم بلافاصله پس از پایان یک بازی دیگران در مورد داوری آن چه نظری داده اند؟ با این وجود هیچگاه براساس منافع باشگاه یا شخص اظهار نظر نکرده‌ام زیرا معتقدم هر کس در مقام قضاوت است، در جایگاه پروردگار نشسته، باید چشم را ببندد و هر چه حقیقت است بگوید.

اظهارنظرهای غیر منطقی اهانت به شعور مردم است

کارشناس داوری کشورمان با بیان اینکه مردم همه چیز را می دانند، تاکید کرد: همه روزی لو می روند و درست یا غلط بودن صحبت‌های ما برای مردم معلوم می شود اما باید بگویم هرکس یک جور می بیند و یک جور می شنود و در نهایت مهارت کارشناس در این است که نظرات افکار عمومی را به نظر خود جلب کند. قطعا اظهارنظرهای غیرمنطقی اهانت به شعور مردم است زیرا آنها همه چیز را متوجه می شوند.

وی در خصوص وضعیت داوری ایران اظهار داشت: چندی پیش خدمت آقای سعیدلو رسیدم و به وی گفتم نحوه داوری افراد هیچ ارتباطی به تشکیلات رسمی ندارد. وقتی یک داور پنالتی را نمی گیرد ربطی به برنامه ریزی عنایت ندارد. داور براساس توانمندی‌اش قضاوت می کند نه تشکیلات اداری. وقتی داوری انگلیسی در جام جهانی به یک بازیکن سه بار کارت زرد نشان می دهد آیا توانمندی خودش بوده یا مشکل تشکیلات اداری فدارسیون انگلیس است؟

اساسنامه فدراسیون فوتبال مشکلات زیادی دارد

نصیرزاده با بیان اینکه کاهش سن و افزایش سواد و سلامتی داوران تاثیر بسیاری در رشد داوری داشته است، در ادامه در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در اساسنامه مشکلات زیادی وجود دارد. در هیچ جای دنیا کمیته پیشکسوتان وجود ندارد. همچنین سازمان لیگ برگزاری مسابقات را به مناقصه می گذارد و تنها بر نحوه آن نظارت می کند. ما در هیچ فدراسیون دنیا نمی بینیم سه نایب رئیس داشته باشد اما در ایران رئیس سازمان لیگ نایب رئیس فدراسیون فوتبال است.

وی همچنین تاکید کرد این صحبت‌ها دلیلی بر داشتن مشکل با سازمان لیگ نیست و بهترین رابطه را با این سازمان دارد اما در عین حال اظهار داشت: بخشی از اساسنامه ایران که کاملا استاندارد است ترجمه همان اساسنامه تیپ فیفاست اما برخی قوانین که دارای اشکال است دقیقا 6 نفر عضو کمیته تدوین آئین نامه آن را مصوب کردند.

مدرس دوره‌های مدیریت فوتبال تصریح کرد: ما در ایران اتحادیه مدیران باشگاه‌ها‌ی کشور داریم که مسئولان آن به تعمد و اختصار آن را اتحادیه فوتبال ایران می گویند. ضمن اینکه ما باید اتحادیه مربیان، بازیکنان داوران داشته باشیم. بطور مثال هر بازیکنی که عضو اتحادیه بازیکنان اروپا نباشد نمی تواند در مسابقات باشگاهی این قاره به میدان بروند.

حضور خارجی‌ها در مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال خلاف قانون اساسی بود

وی افزود: در مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال، اتحادیه بازیکنان باید نماینده خود را معرفی کند اما در ایران خلاف قانون اساسی یک بازیکن خارجی به عنوان آقای گل قرار بود در مجمع انتخابی شرکت کند. همچنین اتحادیه مربیان باید نماینده را انتخاب کند که ما مربی قهرمان لیگ که آن هم خارجی بود را در مجمع فرستادیم. آیا در فوتبال امارات بازیکنانی مانند مبعلی، معدنچی و ... در انتخابات آنها حق رای دارند که در فوتبال ایران چنین اتفاقی رخ داده است؟

کارشناس امور حقوقی فوتبال ادامه داد: فوتبال کارگری، نظامی، روستایی و آموزش و پرورش در مجمع فدراسیون ما رای می دهند در حالیکه فدارسیون ما هیچ نقشی در اداره آنها ندارد و آنها در خصوص مشکلات فوتبال دیدگاه مناسبی ندارند، پس حق رای دادن در مجمع را ندارند. قانون می گوید فدراسیون فوتبال برای هر تیمی که بازی برگزار می کند، باید نماینده آن تیم در مجمع شرکت کند حتی اگر تعداد حاضران مجمع از 200 نفر هم تجاوز کند، اما نمایندگان فوتبال کارگری، نظامی، روستایی و آموزش و پرورش در حالیکه بازی‌ها را خودشان برگزار می کنند، بی دلیل در مجمع شرکت می کنند.

متاسفانه هنوز لباس ملی متحدی نداریم

وی با بیان اینکه امیدوار است مشکلات اساسنامه فوتبال به سرعت برطرف شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هنوز در ورزش لباس ملی متحدی نداریم و رنگ ملی ما مشخص نیست. هلند نارنجی، برزیل زرد و کشورهای دیگر رنگ‌های مشخصی دارند که حتی تیم‌های واترپلوی آنها با کلاهشان مشخص می شوند اما ما در ایران چنین چیزی را نداریم.

نصیرزاده در خصوص بحث دستهای پشت پرده در فوتبال تاکید کرد: بعضی از انسان‌ها فاقد توانایی‌های تحلیلی هستند و اتفاقات را به مسائل ماورالطبیعه یا زد و بند ربط می دهند. آنها می گویند مسائلی بود که بعضی از تیم‌ها قهرمان شدند یا باعث تساوی متوالی شهرآورد تهران شده است آیا می شود دستی در کار باشد که یک توپ به جای ورود به دروازه به تیر دروازه بخورد؟ من این مسائل را قبول ندارم.

اتهام دریافت پول به داوران صحیح نیست

وی با بیان اینکه کمیته‌ای چهار نفره در فیفا وجود دارد که مانع می شود تجهیزات مدرن اشتباهات داوری را مشخص کند زیرا آنها می گویند زیبایی فوتبال به اشتباهات داوری است، در پاسخ به این پرسش که "آیا در داوری‌ ما مسائل پشت پرده‌ای وجود دارد؟"، اظهار داشت: از کجا باید بدانم. ظاهر قضیه را که می بینید اینگونه نیست. باور کنید بعضی از داوران حاضرند پول دهند تا قضاوت کنند. این صحیح نیست چون آنها حقوق کم می گیرند، بگوییم پول دریافت می کنند و رشوه می گیرند.

مدرس دوره‌های مدیریت فوتبال در پایان گفت: حضور کارشناسان در جلسات مهم تصمیم گیری در فوتبال مفید است زیرا اگر نشستی تخصصی نباشد، در آینده مشکل ایجاد می کند. حضور کارشناسان می تواند به ماندگاری ها بیشتر کمک کند.