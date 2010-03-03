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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۱۹

نفتکش عربستان در خلیج عدن ربوده شد

نفتکش عربستان در خلیج عدن ربوده شد

دزدان دریایی سومالی نفت کش متعلق به عربستان سعودی را در خلیج عدن ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نفت کش عربستانی با 14 سرنشین بدست دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن ربوده شد.

یک سخنگوی ماموریت دریایی اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب گفت: نفتکش "النصر السعودی" متعلق به عربستان در حمله دزدان دریایی از مسیر بین المللی مورد حفاظت کشتیهای جنگی خارج شده است.

به گفته وی این کشتی تا کنون موقعیت خود را به مرکز بین المللی کنترل دریایی در شاخ آفریقا معرفی نکرده است. این سخنگو همچنین از پهلو گرفتن این کشتی در یکی از بنادر محلی در سومالی خبر داده و حال سرنشیان آن را خوب ارزیابی کرد.

در همین حال دولت عربستان اعلام کرد که کشتی مذکور پیش از حمله دزدان دریایی فاقد محموله نفت بوده و پس از تخلیه بار نفتی خود در ژاپن در راه بندر جده بوده است.

خاطرنشان می شود که دزدان دریایی سومالی در سال 2008 نیز یک نفتکش عربستان به نام "سیروس استار" را به همراه 25 سرنشین ربودند. این کشتی که حامل محموله نفتی به ارزش 100 میلیون دلار بود، دو ماه بعد و پس از دریافت 3 میلیون دلار آزاد شد.

کد مطلب 1045379

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