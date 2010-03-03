نگاه غرب به ایران باید متفاوت شود/ کمیسیون تلفیق به دنبال تنظیم لایحه جدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد های علوم و فنی لیزری ایران در جمع خبرنگاران درخصوص پیشرفت فناوری های کشور اظهارداشت: حدوداً یک ماه است که این نمایشگاه برقرار بوده و محیطی بسیار خوب و البته علمی برای همه دانشگاهیان و دانشجویان و صنعت گرانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، فراهم شده است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه این مرکز علمی توانسته در زمینه لیزری با این گستردگی عمل کند، گفت: دانشمندان ما امروز توانستند به این گستردگی قلمرو لیزری را با استفاده‌های متناوبی که لیزر دارد گسترش دهند لذا فکر می‌کنم این دانشمندان سرمایه ‌ای‌ ملی برای کشورمان فراهم کرده‌اند.

لاریجانی افزود:‌ استفاده از لیزر در صنایع مختلف از جمله در زمینه‌های پزشکی و مصارف مختلف صنعتی یکی از دانشهای بسیار پیشرفته است که مخصوصاً این دانش در فعالیت‌های هوا و فضا نیز مورد استفاده قرار می‌‌گیرد که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در این قلمرو توانسته است که قدم بلندی بردارد.

وی با بیان اینکه فاصله‌هایی که در کشورمان و در رژیم دیکتاتوری شاه به وجود آمده بود به سرعت در حال کوتاه شدن است، تأکید کرد: شاید در بحث هسته‌ای موضوع خیلی بزرگ شده و ذهن‌ها را فرا گرفته است، چون ورود ایران به فعالیت‌های صلح ‌آمیز هسته‌ای بُعد سیاسی گرفت من همیشه این نکته را گفته‌ام که در بقیه زمینه‌ها هم جمهوری اسلامی ایران همین تلاش را می‌کند و قدم‌های برجسته‌ای در حال برداشتن است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: این باور باید در غرب به وجود بیاید که نگاهش به ایران باید نگاهی متفاوت شود، آنها همیشه فکر کردند که ما در مسئله هسته‌ای ورود کردیم و دنبال سلاح‌های هسته‌ای هستیم، این در حالی است که ایرانیان دنبال سلاح‌هسته‌ای نیستند بلکه دنبال دانش هسته‌ای هستند لذا در لیزر و تکنولوژی‌های دیگر از جمله نانوتکنولوژی کار و فعالیت می‌کنند.

لاریجانی گفت: این ظرفیتی که از شروع انقلاب برای دانشگاهها به وجود آمده و افراد متخصصی تربیت شده‌اند نکته بسیار مهمی است و ما باید شاخه‌های پیشرفت دانش و فناوری را درست شناخته و روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

وی درپاسخ به سئوالی درخصوص لایحه بودجه 89 کل کشور اظهارداشت: چون لایحه بودجه مقداری با تأخیر داده شد ما مجبور شدیم که کار را متمرکزتر کرده و در مجلس سامان بدهیم، کمیسیون تلفیق هم در سه شیفت در حال فعالیت است.

لاریجانی گفت: تا روز گذشته کلیه بحث‌هایی که مربوط به درآمد بود تمام شده و درحال حاضر هم مشغول بررسی بخش های هزینه‌ای هستند. استراتژی کمیسیون تلفیق این است که اصل بر لایحه دولت باشد و کمیسیون به دنبال این نیست که لایحه جدیدی بنویسید.

به گزارش مهر، علی لاریجانی عصر امروز با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از نمایشگاه دستاوردهای علوم و فنون لیزری ایران بازدید کرد.