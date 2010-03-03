بخت بالای پیروزی راست های افراطی در انتخابات پارلمانی هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب راست گرای افراطی موسوم به "برای آزادی" (PVV) به رهبری "گرت ویلدرز" شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات آتی این کشور دارد.

بر اساس نظرسنجی انجام گرفته در شهر دن هاگ که پایگاه اصلی دولت هلند به شمار می رود، بیش از 30 درصد رای دهندگان از تمایل خود برای انتخاب نمایندگان حزب PVV خبر داده اند.

این نظرسنجی که 12 روز پس از فروپاشی دولت هلند بر سر تعیین راهبرد این کشور در جنگ افغانستان صورت گرفته ، همچنین حاکی از کاهش محبوبیت احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات پس از سقوط دولت بدلیل مناقشات این دو حزب است.

در همین حال ناظران در مورد رویکرد رای دهندگان به نمایندگان راست گرا در انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است در نهم ژوئن در هلند برگزار شود، هشدار داده اند.

گرت ویلدرز که مواضع ضد اسلامی وی در سالهای اخیر موجب انتقادهای شدید محافل سیاسی هلند شده است در واکنش به انتشار نتایج نظرسنجیها، برای پیروزی قاطع حزبش در این انتخابات ابراز امیدواری کرد.

وی پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد نخست وزیر آینده هلند شود. این در حالی است که بخشی از تبلیغات انتخاباتی ویلدرز بر ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی این کشور متمرکز شده است.