عبور پر زحمت ایران از سد تایلند در دیداری تشریفانی/ اردن صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا از ساعت 19:30 دقیقه امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی و در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر به مصاف تیم ملی تایلند رفت و در پایان با تنها گل دقیقه 90 جواد نکونام حریف خود را شکست داد.

در این دیدار که به قضاوت عبدالله محمد بالیده از قطر برگزار شد، تیم ملی کشورمان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، هادی عقیلی ، جلال حسینی ، خسرو حیدری ، احسان حاجی صفی ، آندرانیک تیموریان ، جواد نکونام ، علی کریمی(کاپیتان) مسعود شجاعی(کریم انصاریفرد)، محمدرضا خلعتبری(غلامرضا رضایی) و مهرزاد معدنچی(میلاد زنیدپور) به مصاف حریف رفت و با وجود تلاشی که انجام داد در نیمه اول به گل نرسید.

در نیمه دوم نیز دفاع چند لایه تایلند که برای کسب تساوی یا پیروزی به ایران سفر کرده بود باعث شد حمله های تیم ملی فوتبال کشورمان راه به جایی نبرد تا اینکه در دقیقه 90 سانتر خسرو حیدری و ضربه سر جواد نکونام گل برتری را به ثبت رساند.

با این پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان 13 امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی گروه پنجم قرار گرفت.

تیم ملی فوتبال اردن نیز که قبل از دیدار امروز برابر سنگاپور 5 امتیازی بود با پیروزی 2 بر 1 برابر حریف خود به عنوان تیم دوم این گروه راهی مسابقات جام ملتهای 2011 قطر شد.