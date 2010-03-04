  1. استانها
  2. تهران
۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

مدیر کارگروه منطقه یک تاکسیرانی کشور از ورامین انتخاب شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ورامین به عنوان مدیر کارگروه منطقه یک تاکسیرانی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، یزدان خانی در آخرین جلسه رسمی منطقه یک که شامگاه دیشب برگزار شد، پس از رای گیری، به این عنوان منصوب شد.

در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات مختلف پیش روی تاکسیرانان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات با پیشنهاد اعضا بررسی شد.

سپس برای تعیین مدیر کارگروه منطقه یک رای گیری شد که در نهایت، مدیر عامل ورامینی با اکثریت آرا به این عنوان برگزیده شد.

پیش از این، خانی در مراسم بزرگداشت روز ملی حمل و نقل، به عنوان مدیر برگزیده استان تهران در زمینه حمل و نقل شهری انتخاب شده بود که لوح سپاس خود را از سردار محمد رویانیان، مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دریافت کرده بود.

همچنین رضا کارخانه، شهردار ورامین نیز در روز ملی حمل و نقل به عنوان مدیر نمونه نهاد فعال در این حوزه شهری برگزیده شده بود.
کد مطلب 1045390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه