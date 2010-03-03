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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۲:۳۶

عکس خبری/ افتتاح بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطانی

عکس خبری/ افتتاح بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطانی

بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطانی عصر امروز چهارشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در استان گیلان افتتاح شد.

عکس/ آرمان تیمور  - پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

توضیح مهر: علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت همه رسانه ها در کشور خبرگزاری مهر از مدتها پیش و بدلایلی خارج از چارچوبهای قانونی توسط نهاد ریاست جمهوری از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده است. ولی این خبرگزاری به دلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها و تلاشهای مدیریت اجرایی از یکسو و حقوق مردم و مخاطبین برای آگاهی از تحولات کشور از سوی دیگر، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی برداشت شده و لذا  این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده درعرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد. اگر چه این رفتار غیر حرفه ای عده ای اندک از متولیان نهاد ریاست جمهوری خلاف صریح قانون و نیز تاکیدات ریاست محترم جمهوری است اما سبب نمی شود که مهر به خاطر این اقدام ناپسند، زحمتکشان صادق قوه مجریه را از اطلاع رسانی تلاشهایشان محروم کند.

کد مطلب 1045391

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