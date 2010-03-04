آمادگی 180 مسجد بین راهی و بقعه متبرکه مازندران برای پذیرایی گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان در ساری افزود: در ایام تعطیلات نوروزی اماکن متبرکه اعم از مساجد و امامزاده گان مازندران آماده خدمات دهی به زائرین و مسافرین نوروزی هستند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مازندران از جمله استانهای مسافرخیز بوده مردم عزیز از سراسر کشور به این استان سفر خواهند کرد و برای ارائه هر چه بهتر خدمات و تسهیلات آنان باید تلاش نماییم تا آنان با خاطره خوب و آرامش کامل به این استان مشرف شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برگزاری چندین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در این اداره کل تصریح کرد: خوشبختانه برای تسهیلات نوروز 89 به مسافرین و زائرین تصمیمات خوبی از جمله معرفی امامزاده گان شاخص استان در غالب برشور، ایجاد جاذبه های لازم در فضای امامزاده گان و مساجد بین راهی، برپایی فروشگاه ها و نمایشگاه های محصولات فرهنگی، برگزاری دعای سال تحویل، برپایی مسابقات فرهنگی و دینی، آماده نمودن زائرسراها، سوئیت ها و مهمانخانه ها و اماکن متبرکه و ده ها برنامه دیگر را از بخش های جنبی این نهاد در ایام نوروز برای زائران عنوان کرد.

وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروزی تعداد 17 سوئیت، 65 زائرسرا برای ارائه خدمات رفاهی مسافرین و زائرین عزیر آماده خواهد بود.

سهرابی در پایان با اشاره به اهداف این اداره کل برای جذب زائر، توریست و مسافر در اماکن متبرکه گفت: این اداره کل برای پذیرایی بهتر گردشگران و زائرین در اماکن مذهبی نیازمند همکاری و همیاری فرهنگ دوستان استان است.