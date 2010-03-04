برگزیدگان جشنواره سراسری سیر ه نبوی و علوی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران شامگاه چهارشنبه در این مراسم در سالن سلمان هراتی ساری افزود: در جشنواره چهارم استان‌های قزوین، زنجان، اردبیل، سمنان، گلستان، گیلان و مازندران یه ترتیب میزبان جشنواره‌های خوشنویسی، شعر ترکی، نمایش صحنه‌ای و خیابانی، فیلم کوتاه، همایش علمی و پژوهشی صرفه جویی در قرآن، جلوه‌های فرهنگ نبوی و علوی در مطبوعات و تواشیح و شعر علوی بوده‌اند که در آیین اختتامیه از برگزیدگان هر یک از این رویدادها تجلیل شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز در این مراسم گفت: جشنواره سیره نبوی و علوی فرصت مغتنمی در بهره مندی از هنر برای تجلی هرچه بیشتر زوایا و ابعاد شخصیت رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه است.

هادی ابراهیمی افزود: این جشنواره به خوبی نشان داده که هنر با بهترین شکل ممکن می تواند به نشر معارف حق و الهی بپردازد و این نعمتی بس عالی برای این افراد هنرمند است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز گفت: این مراسم قرار بود در دهه مبارک فجر برگزار شود اما به دلیل میزبانی رویدادهای بزرگی چون نمایشگاه بزرگ کتاب، جشنواره فیلم فجر و جشنواره شعر فجر موفق به انجام آن نشدیم .

علی قاسمی افزود: همزمان با میلاد مسعود نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) از همه هنرمندان و فرهیختگان استان برای حضور در این مراسم دعوت شد.

وی افزود: اگر هنرمندی بخواهد نقشی آگاهانه و عالمانه در پیشرفت کشور خود و احیا و تقویت آرمان‌های جامعه داشته باشد، باید به نحو مقتضی مطالعات هدفمندی را در راستای شناخت هنر داشته باشد.

در پایان این مراسم با حضور استاندار مازندران، مسئولین محلی، هنرمندان، ادبا و اصحاب فکر و فرهنگ استان های کشور، برترین های چهارمین جشنواره فرهنگی هنری سیره نبوی و علوی تجلیل شدند.