عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- برگزاری مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) در خانه ایرانیان در لاهه.

- سوئیسی ها در یک همه پرسی نظر خود را درباره اینکه حیوانات به وکیل نیاز دارند یا خیر اعلام می کنند.

- سلطانیه: گزارش آمانو مسائل مختومه در خصوص موضوع هسته ای ایران را بار دیگر مطرح کرده است.

- سبقت الله مجددی رئیس مجلس اعلای افغانستان (سنا) اعلام کرد که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در جستجوی صلح در این کشور نیستند.

-اولین دوره نشست بین المللی "راسل" با موضوع بررسی قضایی جنایات رژیم اسرائیل در شهر بارسلون در شرق اسپانیا به کار خود پایان داد.

- حمایت وزرای خارجه اتحادیه عرب از پیشنهاد آمریکا برای صلح خاورمیانه.

- حماس خواستارفعال سازی همه شیوه های مقاومت شد.

- یک کارشناس مؤسسه کارنگی: دیدارهای مقام های آمریکایی از چین تنها به بهبود موقت در روابط پکن و واشنگتن کمک خواهد کرد و تنش های همچنان بین دو طرف باقی می ماند.

- وزیر خارجه برزیل بار دیگر بر موضع کشورش مبنی بر ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد.

- لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل در اواخر ماه جاری از سرزمینهای اشغالی و سرزمین های فلسطینی دیدار خواهد کرد.