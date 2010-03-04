زیرساختهای دولت الکترونیک در گلستان مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی در نشست روابط عمومی ادارات استان افزود: راه اندازی سامانه ارتباطی مردم و دولت در گلستان از جمله این زیرساختهاست زیرا اکنون روزانه 300 مورد مراجعه به استانداری داریم و با راه اندازی این سامانه بسیاری از مراجعات کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: این سیستم در فرمانداری در حال نصب و راه اندازی است که با استفاده از سیستمهای ارتباطی مثل تلفن و... مردم بدون مراجعه پاسخ می گیرند و این مسائل کمک می کند مراجعات به استانداری و دستگاههای ستادی و همچنین اتلاف وقت کم شود.

وی خاطرنشان کرد: هر برنامه راهبردی و اجرای آن نیازمند شناخت و برنامه ریزی است و روابط عمومی برای شناخت از محیط پیرامونی، اطلاعات درون سیستمی و برون سیستمی، شاهراه اصلی است که می تواند اطلاعات را جمع آوری کند.

به گفته سوخته سرایی، با توجه به نگرش مخاطبین، ضرورت ایجاب می کند که روابط عمومی با سرعت و دقت بیشتر نظرات را انتقال دهد و پاسخگو باشد.

معاون استاندار گلستان تاکید کرد: برای تحقق دولت الکترونیک باید روابط عمومی الکترونیک داشته باشیم و باید زیر ساختها فراهم باشد و بهره برداری مطلوب شود.

وی افزود: همچنین آموزش شهروندان برای اجرای شهر الکترونیک امری ضروری است و باید در این حوزه نیز آموزشهای لازم از طرق مختلف ارایه شود.

حسین عاشور مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل استانداری گلستان نیز گفت: در دنیای امروز ارتباطات ابزار اصلی محوریت همه امور در روابط عمومی محسوب می شود.

وی افزود: عمده موفقیت و کار و تلاش سازمانها مربوط به روابط عمومی است و روابط عمومی باید تعامل مطلوب با بخشهای مختلف داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعامل و روابط عمومی در فرهنگ دینی و ملی ما نیز مورد توجه و تاکید است، خاطرنشان کرد: شرایط کشور ما و نگاه ویژه دولت دهم این مقدمات را آماده کرده که بتوان کارکرد و وظیفه خود در سازمانمان را خوب به عهده بگیریم.