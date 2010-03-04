آمانو همه چیز را با هم مخلوط کرده است/ بهانه جویی غرب بیمارگونه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، دکتر علی اصغر سلطانیه که پیش از ورود به نشست روز گذشته شورای حکام سخن می گفت، افزود: گزارش آمانو طولانی و شامل پس زمینه های تاریخی است و وی خود به عنوان مدیر کل در اظهارات افتتاحیه نشست شورای حکام این مسئله را مورد تاکید قرار داده است.

این مقام ایرانی افزود: گزارش مسائلی را که قبلاً بسته شده بار دیگر باز کرده و تدابیر داوطلبانه را با مسائل حقوقی الزام آور و همچنین تعهدات بر اساس ان. پی. تی و پادمانهای جامع را با اقدامات داوطلبانه مورد تاکید پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن، مخلوط کرده است.

دکتر سلطانیه گفت: گزارش تعهدات چند کشور غربی را برجسته کرده و من در سخنرانی عمومی خود به آن اشاره کردم و این یک تمایل خطرناکی را از دخالت آژانس در فعالیت های فراتر از چارچوب مقرراتش به نام فعالیت های نظامی متعارف و دخالت در امنیت ملی کشورهای عضو باز می کند.

وی بار دیگر کشورهای غربی را به منحرف کردن آژانس از مسیر قانونی خود متهم کرد و گفت: چرا باید برنامه هسته ای کشور من برای مدت بیش از 6 سال در دستور کار شورای حکام باشد و این نشات گرفته از یک برنامه پنهانی کشورهای غربی بویژه آمریکاست .

نماینده دائم ایران در شورای حکام همچنین این کشورها را متهم کرد که از شورای امنیت سازمان ملل استفاده ابزاری می کنند و برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی صرفاً بهانه ای برای انجام این اهداف بیمارگونه و خطرناک قرار گرفته است.

وی افزود: امروز ایران، فردا یک کشور دیگر در حال توسعه هدف قرار می گیرد و آنها اکنون بر اساس ادعاهای دروغ و پس از حمله اسرائیل شروع به مقابله با سوریه کرده اند.