119دانشگاه خارجی نامعتبر/ 43 دانشگاه آمریکا فاقد اعتبار اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این اداره کل دو دانشگاه کشور آلمان، 43 دانشگاه کشور آمریکا، هشت دانشگاه کشور ارمنستان، یک دانشگاه کشور امارات متحده عربی، 18 دانشگاه کشور انگلستان، یک دانشگاه ایرلند، یک دانشگاه کشور بحرین، دو دانشگاه بلژیک، یک دانشگاه کشور پاکستان، یک دانشگاه جمهوری چک، سه دانشگاه کشور روسیه، یک دانشگاه کشور سوئیس، یک دانشگاه کشور عراق، 12 دانشگاه کشور فرانسه، یک دانشگاه کشور قرقیزستان، سه دانشگاه کشور کانادا، 10 دانشگاه کشور کنیا، یک دانشگاه کشور گرجستان، یک دانشگاه کشور لهستان، یک دانشگاه کشور لیبریا، یک دانشگاه کشور مالزی، دو دانشگاه کشور مجارستان، سه دانشگاه کشور هندوستان و یک دانشگاه کشور هلند فاقد اعتبار هستند.

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم صرفا متولی اعتبارسنجی و ارزشیابی مدارک صادره دانشگاهی است و اظهار نظر در خصوص مراکز و مدارک غیر دانشگاهی در حیطه وظایف این اداره کل نیست.

متقاضیان می توانند جهت دریافت فهرست اسامی دانشگاههای غیرمعتبر خارج از کشور به آدرس

http://www.msrt.ir/C4/88News/Document%20Library/liste%20daneshgahhaye%20gheire%20motabar.pdf مراجعه کنند.

وزارت علوم همچنین اعلام کرد: اگر دانشگاهی از نظر وزارت علوم کشور خود معتبر باشد اما اساس آن دانشگاه آموزش از راه دور باشد از نظر وزارت علوم مورد تأیید نیست.