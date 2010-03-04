استقبال "محمدعلی" از اوراق مشارکت ارزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدعلی رئیس بانک توسعه اسلامی در دیدار با سیدشمس الدین حسینی با استقبال از طرح عرضه اوراق مشارکت 11 میلیارد یورویی ایران در سالجاری میلادی اظهار داشت: با شناختی که از مقامات جمهوری اسلامی دارم، مطمئن هستم این اوراق دقیقاً مطابق شریعت است و نیز مطمئن هستم اعضای هیأت رئیسه بانک توسعه اسلامی با خرید بخشی از اوراق مشارکت منتشره از سوی ایران موافقت خواهند کرد.

وی افزود: مدارک مربوط به اوراق را از مسئولان بانک مرکزی ایران دریافت کرده و به زودی بعد از مطالعه و بررسی آنها، نظر بانک توسعه اسلامی را جهت تسریع در فرآیند مشارکت فی مابین اعلام خواهیم کرد.

رئیس بانک توسعه اسلامی تأکید کرد: یقیناً مسئولان این بانک از خرید اوراق مشارکت دولت جمهوری اسلامی استقبال می کنند و از شما بابت پیشنهادتان برای مشارکت در این امر قدردان هستند.

وی همچنین از اعزام متخصصان این بانک به ایران طی هفته آتی به منظور ایجاد هماهنگی های لازم در این ارتباط خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز در این دیدار، طی سخنانی، با یادآوری اینکه موقعیت دکتر محمدعلی به عنوان رئیس بانک توسعه اسلامی، در سطح جهان منحضر به فرد است، به ذکر برخی توقعات جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین سهامداران این بانک، از وی پرداخت.

حسینی گفت: بحران اخیر مالی جهان، فرصت مناسبی برای ترویج بانکداری اسلامی است و من فکر می کنم باید از این فرصت استفاده بیشتری ببریم.

وی افزود: ما در این راستا، از موقعیت یک کشور اسلامی، تا به حال نهایت استفاده را برده ایم و تاکنون در هیچ همایشی در خصوص بانکداری در سطح دنیا شرکت نکرده ایم مگر آنکه نماینده ما ، به تشریح اهمیت بانکداری اسلامی پرداخته باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور مثال در اجلاسیه اخیر تهران، به رغم مقاومت برخی کشورهای عضو، پاراگرافی در بیانیه پایانی گنجاندیم مبنی بر اینکه کشورهای عضو صندوق توسعه اسلامی باید اهتمام بیشتری به بحث بانکداری اسلامی کنند و در آنجا استدلال کردیم که اگر شما به عضویت بانک توسعه اسلامی درآمده و پذیرفته اید که قواعد اسلامی در سطح بین المللی سودمند هستند، پس باید در سطح ملی هم آن قواعد را بپذیرید.

حسینی خطاب به محمدعلی افزود: می خواهم بگویم، حال که به لطف خداوند و در سایه مدیریت شما، بانک توسعه اسلامی به عنوان پاکترین مؤسسه مالی و دارای بهترین رتبه ها در رنکینگ های اقتصادی شناخته شده است، باید تلاش بیشتری برای ترویج این نوع از بانکداری در سطح دنیا بکنیم.

وی تأکید کرد: در این راستا، جمهوری اسلامی کاملاً در کنار بانک است و از هرگونه فعالیتی در این خصوص حمایت می کند.

وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران برای انتشار 11 میلیارد یورو اوراق مشارکت در سال جاری میلادی، اظهار داشت: تأکید ما بر این است که اگر در این راستا با جهان خارج جهت تأمین مالی ارتباط برقرار می کنیم، در چارچوب بانکداری اسلامی و درحقیقت کمک به ترویج این نوع از بانکداری باشد.

وزیر اقتصاد افزود: ما تدابیر لازم را برای موفقیت این کار پیش بینی کرده ایم و فکر می کنیم بانک توسعه اسلامی می تواند با مشارکت در آن کمک خیلی خوبی برای دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی ایران کند.

حسینی با بیان اینکه هم سود خوبی برای اوراق مشارکت مزبور پیش بینی شده و هم تضمیمن های لازم از سوی دولت برای آنها دیده شده است، خطاب به رئیس بانک توسعه اسلامی گفت: شما با خرید این اوراق، همزمان دو کار مهم انجام می دهید، یکی اینکه جایی سرمایه گذاری می کنید که هم سودآوری مطمئن غیرربوی دارد و هم به کشوری که در جهت توسعه بانکداری اسلامی در حال تلاش است کمک می کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از کمک مهم بانک توسعه اسلامی برای تأمین منابع مالی خط آهن مشترک ایران و ترکمنستان، خواستار همکاری بیشتر مسئولان این بانک برای تسهیل فعالیتهای تجاری کشورمان، به ویژه در ارتباط با پوشش های بیمه ای و نقل و انتقال پول از ایران به بانک توسعه اسلامی و بالعکس شد.

وی همچنین خواستار دستور مساعد رئیس بانک توسعه اسلامی جهت تسریع در اجرایی شدن موافقتنامه تأسیس صندوق سرمایه گذاری مستغلات بین این بانک و مسئولان بانکی جمهوری اسلامی شد.

سخنگوی اقتصادی دولت پیش از این از آغاز انتشار اوراق مشارکت ارزی از نیمه دوم اسفندماه داده است. سید شمس الدین حسینی گفته است: این اوراق برای تامین مالی اجرای طرحهای توسعه مراحل 15، 16، 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی منتشر می شود.

وی با اشاره به اجازه انتشار یک میلیارد و 500 میلیون یورو اوراق مشارکت به دولت در بازارهای بین المللی، اظهارداشته است: به همین منظور کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولینی از معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری تشکیل شد.

حسینی با بیان اینکه این اوراق با عاملیت بانک ملت و به صورت واحدهای یکهزار تا یکصد هزار یورویی منتشر خواهد شد، مدت اوراق مشارکت را سه ساله و سود آن را وابسته به تاریخ بازخرید متفاوت اعلام کرده و افزوده است: سود این اوراق در تاریخ سررسید سه ساله 8 درصد و چنانچه بازپرداخت قبل از این مدت باشد، نرخهای متفاوتی خواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت نرخ سود این اوراق را برای سررسید کمتر از یکسال 5.5 درصد، 2 تا 3 سال 7 درصد و در سررسید 3 سال 8 درصد اعلام و بیان کرده است: ناشر این اوراق شرکت نفت و گاز پارس است و شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت آن را تضمین خواهد کرد.