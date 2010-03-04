گلستان سالن تخصصی تیراندازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی امروز در نشست این هیئت در گرگان افزود: ما پیشنهاد خود را برای ساخت سالن تخصصی در تمام شهرستانهای استان در سفر سوم ریاست جمهور به استان داده ایم که با تصویب آن شاهد دگرگونی این رشته و ارتقاء آن در تمام سطح استان باشیم.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان نیز گفت: رشته تیراندازی یکی از رشته های است که بزرگان دین به آن سفارش داشتند و گلستان نیز دارای استعدادهای بالایی در این رشته است.

قربانعلی پاشا افزود: امید است با حمایتهای مسئولان مربوطه و فدراسیون و همیاری و همکاری نزدیک و صمیمی اعضای هیئت استان، استعدادهای بالقوه این استان را بالفعل تبدیل نماییم.

وی اظهار داشت: ورزشکاران این استان با توجه به داشتن استعدادها و پتانسیل های بالا در عرصه های مختلف نشان دادند که هر چه از حمایتهای مسئولان و کمکهای مالی بخشهای مختلف برخوردار باشند،‌ می توانند در عرصه های بین المللی برای این مرز و بوم افتخارآفرینی کنند.

پاشا افزود: هیئت تیراندازی استان با فعال کردن کمیته آموزش و استعدایابی زمینه لازم را برای رشد و ارتقاء این رشته ورزشی در سطح کشور فراهم نمایند.

سرپرست هیئت تیراندازی گلستان اعلام کرد: این استان در این رشته ورزشی استعدادهای فراوانی دارد و باید برای توسعه این ورزش برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد، زیرا ورزش تیراندازی یک ورزش ملی و مذهبی و سفارش بزرگان دین برای آموزش به فرزندان و یکی از رشته های پرمدال در مسابقات است.

داوود طبرسا اظهار داشت: گلستان در کلیه رشته ها به خصوص تیراندازی دارای علاقمندان و استعدادهای فراوانی است و باید برای پاسخگویی به نیاز آنها برنامه ای دقیقه داشته باشیم.