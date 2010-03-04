  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

علی کفاشیان :

کادر فنی باید پاسخگوی عملکرد لژیونرها باشد/ مقابل تایلند خوب بودیم

کادر فنی باید پاسخگوی عملکرد لژیونرها باشد/ مقابل تایلند خوب بودیم

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با بیان اینکه قبول دارد بازیکنان لژیونر در برخی دیدارها عملکرد خوبی ندارند گفت: کادر فنی تیم ملی باید در این زمینه پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تایلند که با برتری یک بر صفر ملی پوشان ایران همراه شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: بازیکنان ایران در این بازی فوتبال قابل قبولی را ارائه کردند و هر چند تایلند بازی تدافعی و بسته ای را به نمایش گذاشت اما در نهایت به گل برتری دست یافتیم.

وی عملکرد تیم ملی در این دیدار را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: به نظر من تیم ملی در این بازی خوب بازی کرد و همه بازیکنان برای کسب سه امتیاز تلاش کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که "چرا برخی لژیونرها در باشگاههای خارجی شان عملکرد خوبی دارند اما برای تیم ملی ایران خوب بازی نمی کنند؟" گفت: البته همیشه اینطور نبوده است اما با این حال کادر فنی تیم ملی باید پاسخگوی عملکرد لژیونرها باشد. شاید بعضی وقت ها دلایلی دارد که خوب بازی نمی کنند.

کفاشیان در مورد دلایل سقوط فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال گفت: باید تلاش کنیم با عملکرد بهتر در رده بندی فیفا نیز بالا برویم.

وی در پاسخ به این پرسش که " موضع فدراسیون فوتبال در باره صدور بیانیه های اخیر باشگاههای استقلال و سپاهان و پاسخ این فدراسیون، چگونه است؟" گفت: ما موضع مان را اعلام کرده ایم و از این پس منتظر بررسی و اعلام رای کمیته انضباطی هستیم.

کد مطلب 1045444

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه