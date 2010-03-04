کادر فنی باید پاسخگوی عملکرد لژیونرها باشد/ مقابل تایلند خوب بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر تایلند که با برتری یک بر صفر ملی پوشان ایران همراه شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: بازیکنان ایران در این بازی فوتبال قابل قبولی را ارائه کردند و هر چند تایلند بازی تدافعی و بسته ای را به نمایش گذاشت اما در نهایت به گل برتری دست یافتیم.

وی عملکرد تیم ملی در این دیدار را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: به نظر من تیم ملی در این بازی خوب بازی کرد و همه بازیکنان برای کسب سه امتیاز تلاش کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که "چرا برخی لژیونرها در باشگاههای خارجی شان عملکرد خوبی دارند اما برای تیم ملی ایران خوب بازی نمی کنند؟" گفت: البته همیشه اینطور نبوده است اما با این حال کادر فنی تیم ملی باید پاسخگوی عملکرد لژیونرها باشد. شاید بعضی وقت ها دلایلی دارد که خوب بازی نمی کنند.

کفاشیان در مورد دلایل سقوط فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال گفت: باید تلاش کنیم با عملکرد بهتر در رده بندی فیفا نیز بالا برویم.

وی در پاسخ به این پرسش که " موضع فدراسیون فوتبال در باره صدور بیانیه های اخیر باشگاههای استقلال و سپاهان و پاسخ این فدراسیون، چگونه است؟" گفت: ما موضع مان را اعلام کرده ایم و از این پس منتظر بررسی و اعلام رای کمیته انضباطی هستیم.