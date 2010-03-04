آزمون های پیش کارورزی و جامع علوم پایه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، 4 آزمون علوم پزشکی امروز همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های امتحانی برگزار شد.

چهل و دومین دوره آزمون جامع علوم پایه پزشکی با حضور 2 هزار و 839 نفر در 39 حوزه، سی و دومین دوره آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی با حضور 426 نفر در 19 حوزه و سی و سومین دوره آزمون جامع علوم پایه داروسازی 221 نفر در 15 حوزه برگزار شد.

امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی که به تربیت این دانشجویان می پردازند برگزار می شود.

همچنین آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند برگزار خواهد شد و در این دوره 2 هزار و 90 دانشجوی پزشکی در 37 حوزه امتحانی شرکت کردند.