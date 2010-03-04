شخصیت پیامبر(ص) محور وحدت مسلمانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدرضا جلالی شامگاه چهارشنبه در دهمین جشنواره نبوت با عنوان شفیعالامه که در جامعه آل البیت(ع) العالمیه برگزار شد به برخی ویژگیهای پیامبر عظیم الشان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: هر انسانی که به شخصیت پیامبر اسلام نگاه کند اگر مومن است ایمانش بیشتر میشود و اگر کافر است، در صورتی که وجدان و انسانیت داشته باشد میفهمد که آن حضرت الگوی کاملی برای همه انسانهاست.
وی ادامه داد: پیامبر در رشد عقول مردم و بالابردن و حفظ کرامت و شخصیت انسانها از ابعاد مختلف جسمانی، عقلانی، روحی، اقتصادی و... نقش منحصر به فردی را ایفا کردند.
وی با بیان اینکه پیامبر به تمام معنا زاهد بودند، تصریح کرد: به فرمایش امام علی(ع) دنیا به حضرت محمد(ص) عرضه شد و حضرت حتی با یک گوشه چشم به دنیا نگاه نکردند و آن را عقب راندند.
آیتالله جلالی تواضع را از دیگر ویژگیهای پیامبر اسلام برشمرد و اضافه کرد: کسانی که به کارهای بزرگی دست میزنند به صورت طبیعی بین مردم جایگاه و مقامی پیدا میکنند و به دنبال این مقام، احترام به مردم و فخرفروشی انسان است ولی پیامبر با اینکه بالاترین مقام را پیدا کردند کوچکترین تکبری پیدا نکرد.
وی با اشاره به نمونههایی از این ویژگی پیامبر اظهار داشت: پیامبر عظیمالشان اسلام وقتی در مجلسی حضور مییافتند به گونهای مینشستند که هر کسی که وارد آن مجلس میشد متوجه نمیشد که کدامیک از حاضران پیامبر است.
وی با بیان اینکه پیامبر خودشان را فدای مردم میکردند، تصریح کرد: حضرت بارها در معرض کشته شدن قرار میگرفت و مردم به ایشان اهانت میکردند و سنگ پرتاب میکردند اما ایشان خودش به میان مردم میرفتند و تبلیغ میکردند.
آیتالله جلالی اضافه کرد: بسیاری از مردم حتی آنهایی که از شخصیت و جایگاه اجتماعی مناسبتری برخوردارند برای فرزندانشان موقعیتهای مناسبی فراهم میکنند و پس از آن به موقعیت فرزندانشان میبالند اما پیامبر اسلام در جنگ عزیزترین عزیزانش را جلو میانداختند.
در این مراسم از طلابی که در مسابقات قرآنی حائز رتبههای برتر شدند و تعدادی از کارمندان نمونه جامعه آل البیت(ع) العالمیه با اهدای جوایزی قدردانی شد.
برپایی نمایشگاه کتاب
جامعه آل البیت(ع) العالمیه همزمان با هفته وحدت اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب با عنوان «کتاب منبع جود و حیات اندیشه» کرده است.
این کتابخانه با مشارکت بیش از 12 مرکز توزیع و نشر از روز شنبه 8 اسفندماه در حوزه امام خمینی(ره) حجازیها گشایش یافت و عصر روز جمعه به کار خود پایان میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از علمای عراق گفت: شخصیت پیامبر گرامی اسلام و قرآن کریم به عنوان محور وحدت مسلمانان باید مورد توجه پیروان دین اسلام باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدرضا جلالی شامگاه چهارشنبه در دهمین جشنواره نبوت با عنوان شفیعالامه که در جامعه آل البیت(ع) العالمیه برگزار شد به برخی ویژگیهای پیامبر عظیم الشان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: هر انسانی که به شخصیت پیامبر اسلام نگاه کند اگر مومن است ایمانش بیشتر میشود و اگر کافر است، در صورتی که وجدان و انسانیت داشته باشد میفهمد که آن حضرت الگوی کاملی برای همه انسانهاست.
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