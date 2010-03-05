کنگره ایالات متحده با نیایش روحانی مسلمان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، از آغاز این سنت ارائه دعای آغاز کار کنگره ایالات متحده تا کنون این سومین باری بود که از یک رهبر دینی مسلمان برای ارائه نیایش دعوت می شد.

عبدالله آنتپلی که در سال 2008 فعالیت به عنوان نخستین روحانی مسلمان دانشگاه دوک را آغاز کرد گفت: دعوت از وی برای ارائه دعای آغازین کنگره درحالی صورت گرفته است که اسلام و مسلمانان در این کشور در مرکز توجه قرار دارند و این اقدامات می تواند تأثیرات منفی که پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده علیه مسلمانان ایجاد شد را خنثی کند.

برخی رهبران جامعه مسلمان و رؤسای سازمانهای اسلامی در حضور در مراسم نیایش آنتپلی در کنگره حضور یافتند.

دیوید پرایس از نمایندگان کنگره کارولینای شمالی با تقدیر از آنتپلی که مؤسس و عضو هیئت اجرایی انجمن روحانیون مسلمان دانشگاه ها بوده و همچنین به عنوان عضو انجمن ملی روحانیون کالجها و دانشگاه ها نیز فعالیت می کند گفت: وی در طول دوسال فعالیت خود در دانشگاه دوک به دستاوردهای بزرگی برحسب توسعه درک و تنوع دینی رسیده است.

رهبران آمریکا اعتقاد دارند این اقدام حس مثبتی به مسلمانان منتقل می کند و نشان می دهد جامعه مسلمان بخش لاینفکی از جامعه گسترده تر این کشور بوده و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

