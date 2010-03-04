آب در آمار وزیر نیرو/ رفع مشکل مسکن به خاطر شب اول قبر!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی نیکزاد که پیش از این معاون عمرانی استانداری لرستان بوده است پس از حضور در لرستان با اشاره به تعویق در سفر به لرستان و گلایه های مردم گفت: من خودم را به نوعی لرستانی می دانم.

* نیکزاد به اعتراض خبرنگاران به سفر دیرهنگام وزیر مسکن به این استان اینگونه واکنش نشان داد: هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند! وی با تاکید بر اینکه همیشه دلش با لرستان بوده است یادآور شد: مردم این استان حق زیادی به گردن من دارند و من نان و نمک این مردم را خورده ام. مردم لرستان اطمینان داشته باشند که من در همه تصمیمات ملی که نیاز به پشتیبانی بوده است تمام تلاش خود را انجام داده و می دهم.

* نیکزاد در هنگام بازدید از پروژه های مرکز لرستان از جمله طرح مسکن مهر و بیمارستان شهید رحیمی عمده وقت خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مردم گذاشت تا در روند بازدیدها تاخیر به وجود آید. وزیر مسکن و شهرسازی در نهایت نتوانست از دهکده المپیک، بافت فرسوده خرم آباد و شهرستان الشتر بازدید کند.

* وزیر مسکن در بخشی از سخنان خود با اشاره به یکی از جلسات شورای عالی مسکن و بحث در زمینه ایجاد زیرساختهای برق، آب و فاضلاب در طرحهای مسکن مهر عنوان کرد: در این جلسه وزیر نیرو گفت که برای این کار نیاز به یکهزار و 400 میلیارد تومان اعتبار است. که: در نهایت مقرر شد که یکهزار و 200 میلیارد تومان اعتبار به صورت سه سهم مساوی بین وزارت نیرو، رئیس جمهوری و استانداران پرداخت شود.

* حضور ذهن وزیر مسکن در به یاد آوردن همه مسئولان لرستانی حتی خبرنگاران جالب بود به طوری که در برخی موارد اسامی خبرنگاران نیز از ذهن نیکزاد پاک نشده بود و همه را به نام فامیل صدا می زد. این حضور ذهن نیکزاد باعث شد که در برخی موارد هنگامی که مدیران لرستانی گزارش می دادند تاکید کند که پس از گذشت سالها هنوز ادبیات برخی مدیران لرستانی عوض نشده است!

* وی همچنین با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به مسکن روستایی گفت: اگر تا آخر سال این تسهیلات پرداخت نشود یعنی حرفی که من، جهرمی و بهمنی در شورای عالی مسکن می زنیم "هیچ" است.

* همچنین در جلسه شورای مسکن لرستان یکی از مسئولان بانکها دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات را باران، سرمای هوا و برف عنوان کرد که این امر با واکنش وزیر مسکن و شهرسازی مواجه شد تا نیکزاد بگوید: انعقاد قرارداد یعنی امضا کردن یک کاغذ در اتاق گرم و این امر ربطی به باد و باران ندارد!

* بیان خاطرات در سخنرانی یکی از نمایندگان لرستان منجر شد تا دیگر نماینده استان از جلسه شورای مسکن با عنوان "شب با خاطرات" یاد کند و خود نیز به بیان خاطره مشغول شود. نماینده مردم سلسله و دلفان در سخنانی با اشاره به توقعات بالای مردم از نمایندگان گفت: مردم حتی نمک غذایشان را نیز از ما می خواهند! حجت الاسلام محمدی همچنین از بی توجهی برخی مسئولان استانی به نامه های نمایندگان انتقاد کرد و گفت: یکی از مدیران در پاسخ نامه من به ارباب رجوع گفته که نامه نماینده "نه به دار است و نه بار" که این امر بی ادبی است!

* نیکزاد همچنین در بخشی از سخنان خود در جلسه شورای مسکن لرستان خطاب به مدیران گفت: در زمینه رفع مشکل مسکن به خاطر حقوق و جایگاه کار نکنید به خاطر شب اول قبر خودتان کار کنید!

*وزیر مسکن و شهرسازی همچنین در ابتدای قرائت مصوبات جلسه شورای مسکن لرستان خطاب به مسئولان این استان گفت: خداوکیلی کار را پیگیری کنید، اگر می خواهید به این مصوبات عمل نکنید بگویید که ما ننویسیم!