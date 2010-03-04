متکدیان و کودکان خیابانی باید از سطح معابر جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده شامگاه گذشته در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی کرمان خواستار زیبا سازی معابر شهری در آستانه ایام نوروز شد.

وی همپنین از دستگاههای مرتبط خواست اقدامات لازم در راستای جمع آری متکدیان و کودکان کار و خیابانی را از سطح شهرها انجام دهند.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرای در خصوص خدمات دهی مناسب به مسافران نوروزی اظهار داشت: باید بهترین عملکرد را در پذیرایی از مسافران نوروزی در ایام نوروز بکار گیریم.

دهمرده عنوان کرد: سال گذشته کرمان رتبه اول رضایتمندی مسافران را داشت اما مشکلاتی نیز در برخی موارد وجود داشت که باید این کمبودها شناسایی و برطرف شود.

وی افزود: باید زیبا سازی در مسیرهای ورودی شهرها انجام شود زیرا در کنار اینکه این اقدامات اعتبار چندانی لازم ندارد اما موجب می شود اقبال مسافران برای سفر به کرمان افزایش یابد.

وی همچنین خواستار ایجاد کمپ های اسکان موقت در شهرهای مختلف استان شد.

وی با اشاره به میهمان نوازی مردم کرمان اضافه کرد: افزایش امکانات بین راهی، ایجاد نانوایی های سیار و شبانه روزی، کمپ، ایجاد مراکز تهیه سوغات کرمان و برگزاری جشنهای شادی از عوامل رضایتمندی مسافران است که باید در این زمینه ها برنامه ریزی صورت گیرد.

وی همچنین بر ارائه امکانات مناسب به مسافران در شهرستانها اشاره کرد و گفت: موارد ضعف شهرستانها به فرمانداریها گوشزد شده است و فرمانداران موظف به رفع این مشکلات هستند.

