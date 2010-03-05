مصطفی هاشمی با تاکید بر اینکه هرگز به پیروزی بدست آمده در دیدار رفت مقابل ذوب آهن و به خصوص نتیجه به دست آمده در آن بازی دلخوش نکرده است، به خبرنگار مهر گفت: اگر ذره‎ای به این موضوع فکر کرده و اتکا کنیم باید نتیجه هفته‌ها تلاش خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی بربادرفته بدانیم.

وی ادامه داد: مهرام پیروز بازی در اصفهان بود، آنهم با نتیجه‏ای خوب و اختلاف امتیاز بالا اما آن بازی تمام شده است. امروز و در این ساعت فقط به یاد دیدار برگشت هستیم و اینکه اصفهانی‎ها چه خوابی برای ما دیده‎اند تا بتوانند شانس خود را برای قهرمانی به دیدار سوم بکشانند. باید این خواب را به سود خود تعبیر کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تاکید دوباره بر اینکه نتیجه بدست آمده در دیدار رفت تیمش مقابل ذوب آهن (96 بر73) به نوعی کاذب بوده است، یادآور شد: اختلاف سطح دو تیم در حد این اختلاف امتیاز نیست. واقعیت آن است که مهرام برای پیروزی دوباره در دیدار برگشت باید تلاشی چند برابر داشته باشد. احتمال اینکه کار به بازی سوم کشیده شود، زیاد است.

هاشمی تاکید کرد: به همین دلیل است که هرگز اجازه نمی‎دهم بازیکنانم از حالا خود را قهرمان بدانند. اصلا اینکه می‎گویند برای برپایی جشن قهرمانی در تهران آماده شده‏‎ایم، درست نیست. وظیفه ما برای دیدار برگشت این است که به درستی به وظایف خود عمل کنیم چون اهمیت و سختی این دیدار به اندازه 21 دیداری است که تا به امروز در لیگ برتر انجام داده‎ایم.

"اما با توجه به در پیش بودن مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا (وابا) و برگزاری این رقابت‎ها در تهران، به نوعی باید تکلیف تیم قهرمان لیگ در همین دیدار روز شنبه مشخص شود. وگرنه دیدار سوم دو تیم مهرام و ذوب آهن با مسابقات وابا تداخل پیدا می‌کند".

سرمربی تیم مهرام در پاسخ به این اظهارنظر خبرنگار مهر تصریح کرد: فینال لیگ برتر و موفقیت در این مرحله از رقابت‎ها به قدری برایم مهم است که اصلا به مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا فکر نمی‎کنم. ترجیح می‎دهم لیگ برتر را به نتیجه برسانم بعد از آن برای خود دغدغه غرب آسیا را درست کنم. حتی اگر قرار باشد دیدار سومی در پیش باشد.

دیدار برگشت تیم‎‌های مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز شنبه (15 اسفندماه) برگزار خواهد شد. مهرام در صورت پیروزی در این دیدار به عنوان قهرمان لیگ 88 معرفی خواهد شد.