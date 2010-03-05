مصطفی هاشمی با تاکید بر اینکه هرگز به پیروزی بدست آمده در دیدار رفت مقابل ذوب آهن و به خصوص نتیجه به دست آمده در آن بازی دلخوش نکرده است، به خبرنگار مهر گفت: اگر ذرهای به این موضوع فکر کرده و اتکا کنیم باید نتیجه هفتهها تلاش خود را برای دستیابی به عنوان قهرمانی بربادرفته بدانیم.
وی ادامه داد: مهرام پیروز بازی در اصفهان بود، آنهم با نتیجهای خوب و اختلاف امتیاز بالا اما آن بازی تمام شده است. امروز و در این ساعت فقط به یاد دیدار برگشت هستیم و اینکه اصفهانیها چه خوابی برای ما دیدهاند تا بتوانند شانس خود را برای قهرمانی به دیدار سوم بکشانند. باید این خواب را به سود خود تعبیر کنیم.
سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تاکید دوباره بر اینکه نتیجه بدست آمده در دیدار رفت تیمش مقابل ذوب آهن (96 بر73) به نوعی کاذب بوده است، یادآور شد: اختلاف سطح دو تیم در حد این اختلاف امتیاز نیست. واقعیت آن است که مهرام برای پیروزی دوباره در دیدار برگشت باید تلاشی چند برابر داشته باشد. احتمال اینکه کار به بازی سوم کشیده شود، زیاد است.
هاشمی تاکید کرد: به همین دلیل است که هرگز اجازه نمیدهم بازیکنانم از حالا خود را قهرمان بدانند. اصلا اینکه میگویند برای برپایی جشن قهرمانی در تهران آماده شدهایم، درست نیست. وظیفه ما برای دیدار برگشت این است که به درستی به وظایف خود عمل کنیم چون اهمیت و سختی این دیدار به اندازه 21 دیداری است که تا به امروز در لیگ برتر انجام دادهایم.
"اما با توجه به در پیش بودن مسابقات باشگاههای غرب آسیا (وابا) و برگزاری این رقابتها در تهران، به نوعی باید تکلیف تیم قهرمان لیگ در همین دیدار روز شنبه مشخص شود. وگرنه دیدار سوم دو تیم مهرام و ذوب آهن با مسابقات وابا تداخل پیدا میکند".
سرمربی تیم مهرام در پاسخ به این اظهارنظر خبرنگار مهر تصریح کرد: فینال لیگ برتر و موفقیت در این مرحله از رقابتها به قدری برایم مهم است که اصلا به مسابقات باشگاههای غرب آسیا فکر نمیکنم. ترجیح میدهم لیگ برتر را به نتیجه برسانم بعد از آن برای خود دغدغه غرب آسیا را درست کنم. حتی اگر قرار باشد دیدار سومی در پیش باشد.
دیدار برگشت تیمهای مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز شنبه (15 اسفندماه) برگزار خواهد شد. مهرام در صورت پیروزی در این دیدار به عنوان قهرمان لیگ 88 معرفی خواهد شد.
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