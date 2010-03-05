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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

سرهنگ علیشاهی خبر داد:

برخورد با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان در ایام نوروز

برخورد با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان در ایام نوروز

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور گفت: پلیس راه تهران در ایام نوروز با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان برخورد قاطع و قانونی می کند.

سرهنگ حسین علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز سال 89، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان برخورد قاطع کرده و خودرو را روانه پارکینگ می کند.

وی ادامه داد: در ایام نوروز ناوگان باربری به خصوص وانت بارها به صورت ویژه تحت کنترل پلیس قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور گفت: جزئیات بیشتر طرح پلیس راه تهران به زودی مشخص و اعلام می شود.
کد مطلب 1045470

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