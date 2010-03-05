برخورد با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان در ایام نوروز

سرهنگ حسین علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز سال 89، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با کوچکترین رفتار پرخطر رانندگان برخورد قاطع کرده و خودرو را روانه پارکینگ می کند.



وی ادامه داد: در ایام نوروز ناوگان باربری به خصوص وانت بارها به صورت ویژه تحت کنترل پلیس قرار خواهد گرفت.



رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور گفت: جزئیات بیشتر طرح پلیس راه تهران به زودی مشخص و اعلام می شود.

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