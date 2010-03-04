همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محمد محمد پور، دبیر همایش علمی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف در سخنانی در این همایش اظهار داشت: این همایش با همکاری بسیج اساتید کشور و مازندران و دانشگاه علم و صنعت بهشهر از چند ماه اخیر طرح ریزی شده است.

وی خاطر نشان کرد: 100 مقاله ببا موضوعات فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف با حضور اساتید، دانشجویان و صاحب نظران گشایش یافت.

به گفته وی، تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه رئوس اهداف برگزاری این همایش ملی است.

درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران، تاثیر سامانه های هوشمند حمل و نقل در بهبود الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف از منظر قرآن و احادیث، بهره وری عوامل تولید صنایع بزرگ کشور و رشد اقتصادی بخشی از مقالات قابل ارائه در این همایش ملی است.

قرار است در این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار مازندران و نماینده مردم شرق مازندران در مجلس سخنرانی کند.

شرکت در جلسه روسای دانشگاه های آزاد، دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی شمال کشور رئوس برنامه های یکروزه وزیر علوم به شرق مازندران است.

