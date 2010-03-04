  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

با حضور وزیر علوم؛

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در مازندران گشایش یافت

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در مازندران گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف صبح پنج شنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران در بهشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محمد محمد پور، دبیر همایش علمی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف در سخنانی در این همایش اظهار داشت: این همایش با همکاری بسیج اساتید کشور و مازندران و دانشگاه علم و صنعت بهشهر از چند ماه اخیر طرح ریزی شده است.

وی خاطر نشان کرد: 100 مقاله ببا موضوعات فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف با حضور اساتید، دانشجویان و صاحب نظران گشایش یافت.

به گفته وی، تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه رئوس اهداف برگزاری این همایش ملی است.

درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران، تاثیر سامانه های هوشمند حمل و نقل در بهبود الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف از منظر قرآن و احادیث،  بهره وری عوامل تولید صنایع بزرگ کشور و  رشد اقتصادی بخشی از مقالات قابل ارائه در این همایش ملی است.

قرار است در این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار مازندران و نماینده مردم شرق مازندران در مجلس سخنرانی کند.

شرکت در جلسه روسای دانشگاه های آزاد، دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی شمال کشور رئوس برنامه های یکروزه وزیر علوم به شرق مازندران است.

کد مطلب 1045472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه