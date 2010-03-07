به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهریفر مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان خراسان جنوبی با حکم وزیر ارشاد به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همین استان منصوب شد. البته وی در بازه زمانی تغییر و تحولات اداری اخیر مدتی را هم با حفظ سمت قبلی خود، سرپرست ادارهکل ارشاد این استان بود.
خبر دیگر اینکه عبدالله ارجایی مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان خراسان شمالی هم از این سمت کنارهگیری کرده است. وی پس از استعفاء از این سمت، توسط استاندار خراسان شمالی به عنوان فرماندار فاروج منصوب شده است.
همچنین شنیدهها خبر از قطعی بودن انتقال سیدجواد سادات فاطمی از ادارهکل امور کتابخانههای عمومی استان خراسان شمالی میدهد. بر این اساس وی به زودی در یکی از پستهای عالیه شهرداری مشهد مشغول به فعالیت خواهد شد.
گفته می شود قراراست به زودی سه نفر بهعنوان مدیران کل جدید امور کتابخانههای عمومی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی معرفی شوند.
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