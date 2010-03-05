حمایت از کارخانجات صنعتی مسکن/ خبر خوش مسکن در نوروز اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی نیکزاد روز چهارشنبه در حاشیه سفر به استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در راستای حمایت از صنعتی سازی در حوزه مسکن کشور هر کارخانه ای که کار و مصالح صنعتی تولید کند، محصولش را می خریم.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور رونق صنعتی سازی در این بخش تسهیلات برای مسکن صنعتی ساز را به 25 میلیون افزایش داده ایم.

حمایت از مشارکت انبوه سازان در بخش مسکن مهر

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم همچنین در زمینه مشارکت انبوه سازان در ساخت مسکن، گفت: ما در حال حاضر شش هزار انبوه ساز در کشور داریم که اگر هر کدام از این افراد 100 واحد مسکونی بسازند در مجموع 600 هزار واحد می توانند تحویل دهند.

نیکزاد با تاکید بر حمایت از انبوه سازان برای مشارکت در امر ساخت و ساز مسکن کشور، بیان داشت: وزارت مسکن در این زمینه هم تسهیلات پرداخت خواهد کرد و هم در زمینه تضمین خرید واحدها مساعدت می کند.

وی با اشاره به در دست ساخت بودن واحدهای مسکن مهر در کشور توسط انبوه سازان، افزود: این ساختمانها به صورت چهار طبقه و "کلید تحویل" ساخته می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه نرخ معمول برای هر متر مربع به صورت کلید تحویل توسط انبوه سازان بین 270 تا 300 هزار تومان است، عنوان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی برای مشارکت انبوه سازان سه شرط را لحاظ کرده است.

نیکزاد ادامه داد: تعیین مشخصات ساختمان از ابتدای عملیات، تحویل یکساله واحدها و قبول قیمت مقطوع هر مترمربعی مصوب در شورای مسکن هر استان از جمله شروط این وزارتخانه است.

جزئیات توافق برای تامین زیرساخت های آب، برق و فاضلاب مسکن مهر

وی همچنین در مورد تامین آب، برق و شبکه فاضلاب واحدهای مسکن مهر نیز از توافق در این زمینه با وزارت نیرو خبر داد و یادآور شد: در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهوری وزارت نیرو برای ایجاد زیرساخت های آب، برق و فاضلاب شهرک های مسکن مهر اعلام کرد که یک هزار و 200 میلیارد تومانی نیاز است.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم یادآور شد: در این جلسه مقرر شد که از این میزان اعتبار یک سوم را وزارت نیرو، یک سوم را استانداران و یک سوم را رئیس جمهوری پرداخت کند.

توزیع 130 میلیارد تومان برای آب، برق و فاضلاب مسکن مهر از هفته آینده

نیکزاد با اشاره به پیگیری های انجام شده توسط وزارت مسکن از محل ماده 12، گفت: با پیگیری های انجام شده 130 میلیارد تومان از سهم رئیس جمهوری در سال 88 گرفته شد که ظرف یک هفته آینده توزیع می شود و سهم لرستان نیز داده خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت 270 میلیارد تومان باقی مانده از سهم رئیس جمهوری در سال 89، ادامه داد: از این میزان 150 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 89 آمده است که ما از نمایندگان به ویژه کمیسیون عمران و نمایندگان لرستان می خواهیم در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهند.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم همچنین در مورد سهم وزارت نیرو از این اعتبار، گفت: با پیگیریهای انجام شده وزیر نیرو در زمینه سهم 400 میلیارد تومانی خود قول مساعد داده است.

نیکزاد خاطر نشان کرد: این مصوبه برای شهرک های مسکن مهری است که در خارج از محدوده شهری ساخته شده اند.

تسهیلات مسکن روستایی به بانک مسکن محول می شود

وی همچنین در مورد تسهیلات واحدهای مسکن روستایی و عدم هکاری بانکها اظهار داشت: تاکنون چهار بخشنامه در ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند برای تسریع در روند اعطا تسهیلات به مسکن مهر روستایی به بانکها ابلاغ شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم با تاکید بر اینکه اعطا تسهیلات به واحدهای مسکن روستایی باید تا آخر سال انجام شود، خاطر نشان کرد: از این بعد در راستای رفع این مشکل عمده تسهیلات مسکن روستایی از طریق بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود و خط اعتباری این بخش نیز در اختیار این بانک قرار می گیرد.

جزئیات خبر خوش وزیر مسکن و شهرسازی

نیکزاد همچنین در زمینه جزئیات خبر خوش حوزه مسکن نیز عنوان کرد: این خبر خوش در شب عید و در پیام نوروزی رئیس جمهوری به مردم داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه با این تصمیم دولت زمینه برای خانه دار شدن همه متقاضیان فراهم می شود، یادآور شد: این اتفاق که در سال آینده برای اجرا ابلاغ می شود در طول 31 سال گذشته از انقلاب اسلامی ایران بی سابقه است.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم ادامه داد: این خبر مبارک نیز برای بانک مسکن است و دیگر بانکها در این زمینه نقشی ندارند.

نیکزاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه توجه به معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها در پاسخی کوتاه خاطر نشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی همه توان خود را برای گسترش این نوع معماری در ساختار شهری به کار گرفته است.