فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از آسیب‎دیدگی سه بازیکن کلیدی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان به عنوان مسائلی آزاردهنده در این تیم یاد کرد و گفت: آسیب دیدگی محمدرضا اکبری واقعا جدی است. اوشین ساهاکیان بعد از مصدومیت شدیدی که در دیدار با پتروشیمی با آن مواجه شد نتوانست کارایی بالایی در تیم داشته باشد. کرم احمدیان هم که به زور آمپول تیم را همراهی می‎کند.

وی افزود: البته در دیدارهای قبل از فینال هم با این مشکلات و آسیب‎دیدگی‎ها مواجه بودیم اما وجود آنها در دیدار مقابل مهرام به دلیل سطح بالای این تیم، بیشتر از همیشه خود را نشان داد. وجود اینگونه مسائل مرا آزار می‎دهد. به خصوص اینکه باید برای دیدار برگشت فینال هم با آنها کنار بیایم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه تیمش در نیمه دوم دیدار رفت فینال مقابل مهرام از نظر بدنی با افت شدیدی مواجه شد، خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل این افت این بود که ما بلافاصله بعد از سه بازی سنگینی که در مرحله نیمه‎نهایی مقابل پتروشیمی داشتیم، به مصاف مهرام با آن توان و قدرتش رفتیم.

کوهیان اضافه کرد: تمام تلاش‌مان براین است که در دیدار برگشت جدا از این مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر تیم است، در شان فینال یک لیگ حرفه‎ای بازی کرده و پابه پای مهرام پیش رویم. به خصوص اینکه امیدوار به انجام دیدار سوم هم هستیم.

وی یادآور شد: شاید کمتر کسی فکر می‎کرد که ذوب آهن نتیجه دیدار رفت را با 23 اختلاف امتیاز واگذار کند. پیش‎بینی آن بازی و نتیجه‎ای که بدست آمد، سخت بود. به همان اندازه پیش‎بینی بازی روز شنبه سخت خواهد بود. هنوز هیچ چیز مشخص نیست. احتمال پیروزی دو تیم وجود دارد. ما که امیدواریم برنده بازی شویم و برگزار کننده یک دیدار دیگر در فینال باشیم.

"در صورت انجام بازی سوم در مرحله نهایی لیگ برتر، خستگی بازیکنان و شرایط آزاردهنده تیم شما برای رقابت‎های باشگاه‌های غرب آسیا تشدید خواهد شد. اصلا برای ذوب آهن بیشتر لیگ برتر مهم است یا باشگاه‎های غرب آسیا؟"

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز لیگ برتر مهمترین دغدغه ماست. مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا وقتی مهم می‎شود که به طور رسمی آغاز شود. پس فعلا به شکست مهرام در لیگ برتر فکر می‎کنیم.

در چارچوب مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز شنبه دیدار برگشت دو تیم مهرام و ذوب آهن در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. اصفهانی‏ها دیدار رفت را واگذار کرده‌اند.