فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از آسیبدیدگی سه بازیکن کلیدی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان به عنوان مسائلی آزاردهنده در این تیم یاد کرد و گفت: آسیب دیدگی محمدرضا اکبری واقعا جدی است. اوشین ساهاکیان بعد از مصدومیت شدیدی که در دیدار با پتروشیمی با آن مواجه شد نتوانست کارایی بالایی در تیم داشته باشد. کرم احمدیان هم که به زور آمپول تیم را همراهی میکند.
وی افزود: البته در دیدارهای قبل از فینال هم با این مشکلات و آسیبدیدگیها مواجه بودیم اما وجود آنها در دیدار مقابل مهرام به دلیل سطح بالای این تیم، بیشتر از همیشه خود را نشان داد. وجود اینگونه مسائل مرا آزار میدهد. به خصوص اینکه باید برای دیدار برگشت فینال هم با آنها کنار بیایم.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه تیمش در نیمه دوم دیدار رفت فینال مقابل مهرام از نظر بدنی با افت شدیدی مواجه شد، خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل این افت این بود که ما بلافاصله بعد از سه بازی سنگینی که در مرحله نیمهنهایی مقابل پتروشیمی داشتیم، به مصاف مهرام با آن توان و قدرتش رفتیم.
کوهیان اضافه کرد: تمام تلاشمان براین است که در دیدار برگشت جدا از این مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر تیم است، در شان فینال یک لیگ حرفهای بازی کرده و پابه پای مهرام پیش رویم. به خصوص اینکه امیدوار به انجام دیدار سوم هم هستیم.
وی یادآور شد: شاید کمتر کسی فکر میکرد که ذوب آهن نتیجه دیدار رفت را با 23 اختلاف امتیاز واگذار کند. پیشبینی آن بازی و نتیجهای که بدست آمد، سخت بود. به همان اندازه پیشبینی بازی روز شنبه سخت خواهد بود. هنوز هیچ چیز مشخص نیست. احتمال پیروزی دو تیم وجود دارد. ما که امیدواریم برنده بازی شویم و برگزار کننده یک دیدار دیگر در فینال باشیم.
"در صورت انجام بازی سوم در مرحله نهایی لیگ برتر، خستگی بازیکنان و شرایط آزاردهنده تیم شما برای رقابتهای باشگاههای غرب آسیا تشدید خواهد شد. اصلا برای ذوب آهن بیشتر لیگ برتر مهم است یا باشگاههای غرب آسیا؟"
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز لیگ برتر مهمترین دغدغه ماست. مسابقات باشگاههای غرب آسیا وقتی مهم میشود که به طور رسمی آغاز شود. پس فعلا به شکست مهرام در لیگ برتر فکر میکنیم.
در چارچوب مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز شنبه دیدار برگشت دو تیم مهرام و ذوب آهن در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. اصفهانیها دیدار رفت را واگذار کردهاند.
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