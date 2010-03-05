زلزله شیلی محور زمین را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس محاسبات رایانه ای جدیدی که توسط ریچارد گراس از ناسا انجام گرفته است این زلزله به بزرگی 8.8 ریشتری که پنجمین زلزله بزرگ تاریخ به شمار می رود با افزایش سرعت گردش زمین می تواند روزها را به اندازه 1.26 میلیونیوم ثانیه کوتاه تر کند.

برای مقایسه می توان به زلزله سال 2004 سوماترا اشاره کرد که با قدرتی برابر 9 ریشتر طول روزهای زمین را در حدود 6.8 میلیونیوم ثانیه کاهش داد. گراس همچنین پیش بینی می کند زلزله شیلی محور شکلی زمین را تا 8 سانتیمتر جابجا کرده است. این محور خطی فرضی در اطراف زمین است که جرم نا متعادل گسترده شده جهان را متعادل می کند.

دانشمندان برای تشریح دلیل کوتاه شدن روز به واسطه زلزله شیلی ورزش پاتیناژ را مثال می زنند و معتقدند مانند زمانی که اسکیت سوار با به داخل بدن جمع کردن دستهایش سریعتر می چرخد، زلزله شیلی با به سمت زمین کشیدن بخشهایی از جرم زمین باعث سریعتر چرخیدن سیاره خواهد شد.

به گفته دانشمندان زلزله شیلی زلزله ای ضربه ای بوده است، پدیده ای که در زمان فرو رفتن یکی از صفحه های بزرگ زمین در این حادثه صفحه تکتونیکی ناسکا به زیر صفحه مجاور رخ می دهد. همین پدیده فرو رفتن لایه ها مشابه به داخل جمع کردن دستهای اسکیت باز است و باعث سریعتر شدن حرکات چرخشی زمین خواهد شد. از این رو دیگر انواع زلزله که در اثر برخورد افقی دو صفحه با یکدیگر رخ می دهند، تاثیری بر روی حرکت گردشی زمین از خود به جا نمی گذارد.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، در حال حاضر دانشمندان قادرند طول روزهای زمین را با دقتی برابر 20 میلیونیوم ثانیه اندازه گیری کنند و از این رو کوتاه شدن روزها به واسطه زلزله شیلی تنها قابل تخمین و نه قابل اندازه گیری دقیق خواهد بود اما این به معنی واقعی نبودن کوتاه شدن روزها نبوده و در عین حال کوتاه شدن روزهای زمین پدیده ای همیشگی نخواهد بود.