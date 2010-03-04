قدرتمندترین کاوشگر مریخی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی آمریکا روز چهارشنبه 3 مارچ 2010 اعلام کرد مدارگرد اکتشافی مریخ از سال 2006 تا کنون در حدود 100 ترابیت اطلاعات را به زمین ارسال کرده است که این میزان اطلاعات با 100 تریلیون بیت اطلاعات، سه میلیون قطعه موسیقی با قالب MP3 و یا 35 ساعت تصاویر ویدیویی فشرده نشده و با وضوح تصویری بالا برابری می کند.

به بیانی دیگر اطلاعات این مدارگرد در حدود سه برابر کل اطلاعاتی است که تا کنون توسط تمامی ماموریتهای ورای مدار ماه انجام گرفته اند. این مدارگرد در سال 2005 از فلوریدا به سمت مریخ پرتاب شد و در مارچ سال 2006 به مدار مریخ رسید و تا کنون توانسته است عنوان قدرتمندترین کاوشگری که تا به حال به مریخ سفر کرده است را به خود اختصاص دهد.

"ریچ زورک" یکی از دانشمندان پروژه مدارگرد مریخی در لابراتوار رانش جت سازمان ناسا معتقد است تاثیرگذارترین نکته درباره این مدارگرد و اطلاعات آن کمیت اطلاعات ارسالی نیست بلکه کیفیت اطلاعاتی است که این مدارگرد از سیاره همسایه در اختیار ما قرار می دهد. این اطلاعات که از 6 ابزار نصب شده بر روی مدارگرد به دست می آیند درک عمیقتری از تنوع محیط بر روی مریخ امروزی را ایجاد کرده و چگونگی تغییرات به وجود آمده در مریخ طی گذشت زمان را آشکار می کند.

در میان بزرگترین دستاوردهای این مدارگرد می توان به کشف تاثیر آب بر روی سطح یا نزدیک سطح سیاره مریخ در حدود صدها میلیون سال پیش اشاره کرد، این مدارگرد همچنین نشانه هایی از محیطهای آبی متنوعی را در گونه های اسیدی و آلکالینی مشاهده کرده است که این مشاهدات احتمال کشف نشانه های حیات توسط ماموریتهای آتی در سیاره سرخ را افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش ان بی سی، مدارگرد اکتشافی مریخ سال گذشته به واسطه چند اختلال رایانه ای دچار نقص شده و فرایند تحقیقات آن متوقف شد اما اکنون این مدارگرد علمی در شرایط عادی به سر می برد.