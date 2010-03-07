تحول در جذب هیئت علمی/ ویژگیهای لازم برای جذب اساتید در دانشگاهها

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاستها و برنامه های وزارت علوم در خصوص جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاهها با توجه به تأکیدات وزیر علوم مبنی بر تدین، تخصص، تعهد و التزام به نظام در جذب گفت: این تأکیدات در راستای آئین نامه جذب اعضای هیئت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بیشتر جنبه توصیه ای دارد و تمامی اینها در قوانین جذب وجود دارند.

تأکید ما در جذب هیئت علمی توانمندی علمی و داشتن تعهد و تدین و سلامت در حوزه تعلیم و تربیت است رئیس مرکز جذب وزارت علوم

وی اظهار داشت: اما سیاست و برنامه وزارت علوم با توجه به تأکیدات وزیر، ایجاد راهکارها و روشهای بهینه برای اجرای دقیق قوانین جذب و بررسی موانع و مشکلات بر سر راه است.

رئیس مرکز جذب عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: از این رو تأکید ما در جذب عضو هیئت علمی توانمندی علمی و داشتن تعهد و تدین است و اینکه فرد در حوزه تعلیم و تربیت از سلامت برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه با اجرای دقیق قوانین تحول عظیمی در جذب عضو هیئت علمی به وجود خواهد آمد، اظهار داشت: در آئین نامه جذب هیئت علمی شاخصها و عناصر مربوط به تدین و تعهد آورده شده است و کارگروههای جذب نیز بر اساس این موارد صلاحیتهای عمومی افراد را بررسی می کنند.

نظرات کامران دانشجو درباره جذب اعضای هیئت علمی

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین نشست سراسری اعضای هیئت اجرایی جذب نگاه جناحی به جذب هیئت علمی دانشگاهها را سمی مهلک دانست و گفت: اساتیدی باید جذب هیئت علمی شوند که قائل به مسیری باشند که مردم در 9 دی و 22 بهمن ترسیم کرده اند.



وی گفت: سیاست ما در جذب هیئت علمی، داشتن علم توامان با دین یعنی ایمان و دانش حداکثری افراد است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در در جریان بازدید از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و در جمع مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان این موسسه نیز درباره اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: باید اساتیدی در دانشگاهها تدریس کنند که هم متخصص باشند هم به نظام اسلامی و عمود خیمه آن یعنی ولایت فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت طلبانه در دانشگاهها برخورد می کند وزیر علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع در جمع مسئولین دفاتر تحقیق استانی مرکز جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز در این زمینه گفت: وظیفه دانشگاهها کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی است لذا در دانشگاهها باید افرادی به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت کنند که جهان بینی اسلامی داشته باشند و با این دیدگاه به تربیت دانشجو بپردازند لکن به هیچ وجه نباید جناحی و حزبی عمل شود.

وزیر علوم اخیرا در بهشهر نیز از مدیریت جناحی انتقاد کرد و دانشگاه را محل کادرسازی برای نظام دانست و به چند گروه از جمله داعیه داران غرب و سلطنت طلبی در دانشگاهها و حامیان بیرونی نشریات دانشجویی مغایر با ارزشهای نظام اولتیماتوم داد.



کامران دانشجو در جمع روسای دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و موسسات وابسته شمال کشور در دانشگاه علم و صنعت بهشهر گفت: قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود.

وزیر علوم افزود: شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. دانشگاه های کشور به اساتیدی نیاز دارند که با جان و دل دانشجویان خود را دوست داشته باشند و این اساتید باید در دانشگاه کادر سازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند.

وی درباره اظهار نظرهایی که تحت عنوان روند کاهشی توان اساتید دانشگاههای کشور یاد می شود، افزود: به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود.

دانشجو خاطرنشان کرد: در دانشگاههای کشور به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود ندانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.

وی با بیان اینکه "روسای دانشگاهها حق ندارند کسی را در دانشگاه ها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند" افزود: وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت طلبانه در دانشگاهها برخورد می کند.

اعتقاد به نظام و تعهد به آن از اول انقلاب اسلامی ایران شرط جذب هیئت علمی بوده است

افراد برای جذب در دانشگاهها باید معتقد به نظام و متعهد به آن باشند و این شرط جدیدی نیست و از اول انقلاب بوده و همچنان هست معاون آموزشی وزیر علوم

معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر گفت: افراد برای جذب در دانشگاهها به عنوان عضو هیئت علمی باید دارای شرایط عمومی و علمی باشند که یکی از شروط داشتن اعتقاد به نظام و تعهد به آن است.حسین نادری منش افزود: این شرط از اول انقلاب یکی از شروط جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاهها بوده و همچنان هم هست.

وی با بیان اینکه این موارد برای جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاهها رعایت می شود اظهار داشت: ضمن اینکه راه اندازی کمیته جذب عضو هیئت علمی نیز از دو سال گذشته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که بر اساس قوانین کمیته جذب، بحث ارزیابی اعضای هیئت علمی مستمر است و یک عضو هیئت علمی از ابتدا که در مرحله پیمانی است و تا مراحل بعدی استخدام یعنی تبدیل شدن وضعیت به رسمی آزمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

وزارت علوم در انتخاب اساتید دقت بیشتری کند و از ورود اساتید غیرمتعهد جلوگیری کند معاون اول رئیس جمهور

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در صورتی که عضو هیئت علمی در حین استخدام نیز با مشکلات اعتقادی و امنیتی مواجه شد باید پاسخگو باشد و تمام مقررات مربوط به این موضوع در دانشگاهها رعایت می شود.

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر جلوگیری از ورود اساتید غیرمتعهد به دانشگاهها

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در پنجمین نشست ستاد عالی اردوهای هجرت 3 که با حضور مسئولان 14 نهاد، دستگاه و وزارتخانه برگزار شد، گفت: باید وزارت علوم در انتخاب اساتید دقت بیشتری داشته باشد و از ورود اساتید غیرمتعهد به ‌دانشگاهها جلوگیری کند.

وی افزود: باید دانشگاهیان و اساتید با روحیه بسیجی در عرصه‌های علمی و فرهنگی کشور حضور یابند و از حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های علمی و دانشگاهی استفاده شود.