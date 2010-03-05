آهنگ سد سازی در کشور کند شده است

محمدرضا شجاعی در حاشیه دیدار خبرنگاران از طرح های منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلهای نیکشهر و چابهار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر غیر منطقی بودن حمایت معاونت آبخیزداری از رشد سد سازی در کشور و منسوخ شدن سد سازی در جهان گفت: با افزایش همین فشارها و حساسیت مردم و آگاهی از تاثیر گسترده سد سازی در منابع طبیعی و محیط زیست رشد سد سازی در کشور کاهش یافته است.

این کارشناس مسائل آبخیز داری در سازمان منابع طبیعی افزود: 111 سد در برنامه چهارم توسعه تحت پوشش عملیات آبخیزداری بوده و در مجموع 500 سد در دستور کار برای اجرا و بهره برداری وزرات نیرو است که همه آنها تحت پوشش آبخیزداری نیست.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها با اشاره به تاثیرات آبخیزداری در کیفیت سدها اضافه کرد: آبخیز داری باعث کاهش فرسایش و کنترل رسوبات می شود. با این حال سازمان ما متولی حفاظت از آب و خاک کشور است و این انتظار از وزارت نیرو وجود دارد که در این زمینه همکاری کند.



آبخیز داری باعث کاهش فرسایش خاک و کنترل رسوبات برای تسهیل آب می شود . محمدرضا شجاعی

شجاعی با تاکید بر آغاز طرحهای نوین آبخیزداری در 40 سال قبل گفت: عمده فعالیت آبخیز داری در ایران از سال 70 آغاز شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی سیستان و بلوچستان در حاشه این دیدار با تاکید بر میزان کم میانگین بارشهای سالانه در استان که نزدیک به 110 میلی متر است افزود: به دلیل خشکسالی ممتد استان و وضعیت آب و هوایی، آبخیزداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که روان آبها و آب سیل آسای ناشی از بارشهای رگباری در تابستان و زمستان یا از مرزها خارج می شود و یا به دریا می ریزد که عملا اقتصاد استان از آن بی نصیب است.

محمد نبی یاری تاکید کرد: با مشارکت مردم و وجود پتانسیل مطلوب، سدهای مخزنی نیز در استان در دست ساخت است و با این شیوه می توانیم در شرایط خشکسالی به خصوص در جنوب استان مشکل کم آبی نداشته باشیم. با این حال در سال 88 با صرف هزینه 3/10 میلیارد، یک میلیارد و 800 متر مکعب آب کنترل شد و باعث روان شدن رودخانه های خشیکیده شده است.

همچنین این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی استان گفت: 17 میلیون و 800 هزار هکتار از خاک استان عرصه آبخیز داری است که شامل پنج حوزه بزرگ مانند، هامون سیستان، هامون جازموریان، ماشیکل سراوان، دریای عمان و حوزه کویر لوت است.

یاری اضافه کرد: 27 نقطه بحرانی در استان شناسایی شده که بخشهایی از آنها در تولید گرد و غبار نقش دارند. یک میلیون و 200 هزار هکتار عرصه جنگلی تنگ گرمسیری نیز در استان وجود دارد و همچنین مراتع در این استان رقمی معادل 10 میلیون و 250 هزار هکتار از خاک استان را در اختیار دارد.