اختصاص 9 میلیارد تومان برای بافتهای فرسوده/ 6.5 میلیارد برای بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی نیکزاد در این رابطه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: مشکلات موجود در زمینه تسهیلات مسکن روستایی لرستان باید تا پایان 25 اسفندماه همه سهم سال 87 استان به صورت اخذ ضامن زنجیره ای با سفته مرتفع شود.

وی ادامه داد: در این مدت زمان بانک های ملی، رفاه، صادرات، ملت و تجارت نیز باید همه سهمیه خود را پرداخت کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین در زمینه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز عنوان کرد: در لرستان 14 شهر زیر 25 هزار نفر وجود دارد که باید هر چه سریعتر زمین مورد نیاز برای طرح مسکن مهر در این شهرها واگذار شود و پس از پرداخت تسهیلات توسط بانکها با نظارت سازمان نظام مهندسی کار شروع شود.

نیکزاد همچنین در مورد بیمارستانهای استان لرستان نیز عنوان کرد: بیمارستان شهرستان پلدختر تا 30 فروردین سال آینده افتتاح خواهد شد که در این راستا وزارت مسکن مطالبات پیمانکار را تا آخر اردیبهشت ماه پرداخت خواهد کرد.

وی همچنین از به بهره برداری رسیدن بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد تا هفته دولت سال آینده خبر داد و بیان داشت: همچنین در راستای تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام لرستان از جمله بیمارستان الیگودرز و بروجرد 6.5 میلیارد تومان علاوه بر اعتبار این بیمارستانهای از محل اصلاح بودجه اختصاص خواهد یافت.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین در مورد الحاق روستای ماسور به محدوده شهری خرم آباد نیز قول مساعد داد.

نیکزاد در مورد کمک به مسکن مهر لرستان نیز عنوان کرد: در این راستا وزارت مسکن 5 میلیارد تومان و استانداری نیز 5 میلیارد تومان برای رفع مشکلات مسکن مهر این استان کمک خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید زمین های با کاربری آموزشی، فرهنگی، مسجد و فضای سبز نیز در اختیار دستگاههای مرتبط از جمله تربیت بدنی، بهداشت و درمان و نوسازی برای ایجاد این فضاها در محل شهرک های مسکن مهر اختصاص یابد.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به مشکل بافت های فرسوده لرستان، عنوان کرد: در این راستان نه میلیارد تومان در قالب سه سهم مساوی از سوی استانداری، شهرداری و وزارت مسکن اختصاص می یابد.

نیکزاد از اختصاص یک هزار واحد تسهیلات برای نوسازی بافت های فرسوده خرم آباد خبر داد و بیان داشت: این تسهیلات از محل منابع داخلی وزارتخانه و در قالب وام های 20 میلیون تومانی اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات یاد شده باید اجرایی شود، یادآور شد: در سفر بعدی به لرستان تنها به بررسی وضعیت این مصوبات خواهم پرداخت و اعطا کمک های بعدی وزارت مسکن در گرو موفقیت این مصوبات است.