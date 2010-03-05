مبانی فکری باید با معیارهای الهی هماهنگ باشند

حجت الاسلام عباسعلی اختری عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتدار فرهنگی اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند اقتدار حقیقی اقتدار فرهنگی است این مسئله در معارف اسلامی و دینی ما به کرات با نمونه های مستدل ذکر شده است.

حجت الاسلام اختری گفت: اقتدار فرهنگی موجب ایجاد عظمتی گسترده و عمیق می شود و موقعیت صاحبان قدرت فرهنگی را در دلها باز می کند. صاحبان قدرتهای نظامی تنها می توانند حکومتی جسمی داشته باشند.

وی تأکید کرد: اگر امتهای اسلامی بخواهند به چنین اقتدار فرهنگی دست یابند باید تمام معیارهای فرهنگی خود را از خدا، پیامبر و جانشینان پیامبر دریافت کنند. این اقتدار مستلزم آن است که جامعه اسلامی مبانی فکری ، پذیرش، و نفی خود را با معیارهای الهی تنظیم کند.

اختری افزود: اگر ما تمامی معیارها و روابط خود را بر این اساس پایه گذاری کنیم به چنین اقتداری دست می یابیم به طوری که نمونه های آن را می توان در اقدامات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری تمام منطق خود را براساس قرآن و بیانات اهل بیت گذاشته اند و با این شیوه برای جامعه اسلامی اقتدار فرهنگی فراهم می کنند.

حجت الاسلام عباسعلی اختری همچنین تطبیق تمام معیارها با معیارهای الهی را از جمله راهبردهای رسیدن به اقتدار فرهنگی دانست.