اصلاح الگوی مصرف از طریق دانشگاهیان کاربردی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، کامران دانشجو پیش از ظهر پنج شنبه در همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه علم و صنعت بهشهر افزود: برگزاری همایش های اصلاح الگوی مصرف در پایان سال از سویی فاقد وجاهت زمانی است ولی فرهنگ سازی برای بهینه سازی مصرف موکول به زمان خاصی نباید شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه همایش اصلاح الگوی مصرف باید با نگاه علمی و پژوهشی تبیین تا در جامعه اثرگذار باشد تصریح کرد: توجه به اصلاح الگوی مصرف و اصلاح آن بر اساس شرایط ویژه هر سال لازم و ضروری است.

دانشجو با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف باید در جامعه به صورت کاربردی درآید، یادآور شد: دانشگاهیان در دانشگاه های پژوهشهای کاربردی خود را در این سمت و سو سوق دهند.

وی با اعلام این مهم که در امورات تربیتی نیز باید از روشهای الگو سازی استفاده کرد، گفت: تولید بالا، توزیع اساسی و مصرف اصولی باید در سطح جامعه به صورت فرهنگ درآمده تا جلوی هدر رفت منابع کشور گرفته شود.

حجت الاسلام سید صابر جباری، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنانی خواستار توجه بیشتر مسئولان وزارت علوم به توسعه فضاهای آموزشی در دانشگاه ها شد.

وی با اشاره به وجود پتانسیل بالای نیروی انسانی توانمند در مازندران افزود: باید فضای موجود دانشگاه های مازندران همسان با دانشگاه های سایر استانهای پهناور کشور باشد.

سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بهره وری از مهمترین دغدغه های اساسی در سال اصلاح الگوی مصرف است، افزود: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید 2.5 درصد از رشد هشت درصدی کشور از طریق بهره وری پدیدار شود.

وی با بیان اینکه دغدغه رئیس دولت دهم بر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در کشور است، افزود: سمت و سوی هدفمند کردن یارانه ها در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژِی در جامعه است.

سالانه 100 هزار میلیارد تومان برای انرژی یارانه مصرف می شود

طاهایی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی سالانه کشور 20 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: متاسفانه به واسطه عدم استفاده صحیح از منابع سالانه 100 هزار میلیارد تومان برای انرژِی یارانه مصرف می شود.

وی با بیان اینکه اکنون در حوزه زیرساختهای استان با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، افزود: توسعه آموزشهای علمی در دانشگاه های مازندران باید تقویت شود.

وزیر علوم قرار است تا ساعاتی دیگر در جمع روسای دانشگاه های شمال کشور شرکت کند.