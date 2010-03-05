اسامی تیم های برتر مرحله اول مسابقه زیردریایی/ برگزاری مرحله دوم در تیر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب طهماسبی پنجشنبه در مراسم نهایی مرحله نخست اولین دوره مسابقه زیردریایی های کنترل از راه دور با ارائه گزارشی از روند برگزاری این مسابقه افزود: آشنا کردن دانشجویان با حوزه زیر دریایی، تشویق دانشجویان به کارگروهی و هوشمندسازی بخشهای دفاعی و نظامی و اکتشافی در دریا از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی با بیان اینکه این مسابقه از سوی دانشگاه مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع برگزار شد، اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری 80 تیم در این مسابقه شرکت کردند که مستندات طراحی جزئیات زیردریایی خود را ارائه دادند.

دبیر اولین مسابقه زیردریایی های کنترل از راه دور ادامه داد: این مستندات توسط دو گروه هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت 10 تیم به عنوان تیم های برتر معرفی شدند.

تیمهای برتر اولین دوره مسابقه زیردریایی

طبق نظر هیئت داوران تیمهای برتر اولین دوره مسابقه زیردریایی های کنترل از راه دور به شرح زیر است:

تیم "آرسین" از دانشگاه شریف

تیم "آریاک" از دانشگاه مالک اشتر

تیم "ORKA" (ارکا) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

تیم "پارس" از دانشگاه مالک اشتر

تیم "پرشین گلف" از دانشگاه بوعلی همدان

تیم "چکاپ" از دانشگاههای صنعتی نوشیروان بابل و مالک اشتر

تیم "کاوشگر ندسا1" از دانشگاه علوم و فنون جواد الائمه ندسا چالوس

تیم "SUT" از دانشگاه شریف

تیم "SUT Tech" از دانشگاه شیراز

تیم "نصیر" از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی