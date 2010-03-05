مغزهای متفکر بزرگترین جنایت رایانه ای جهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اسپانیا سه مرد متهم به مدیریت یکی از بزرگترین جنایتهای رایانه ای تاریخ جهان که با پروژه تبهکارانه خود بیش از 13 میلیون رایانه را به واسطه ویروسهایی برای ربودن شماره های کارتهای اعتباری و اطلاعات مالی آلوده ساخته بودند، دستگیر کرد.

وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد این سه مرد مغزهای متفکر سیستمی به نام Mariposa - نام اسپانیایی واژه پروانه - شناخته شده اند. این سیستم رایانه های 190 کشور جهان را به خود آلوده کرده و رایانه های بیش از نیمی از بزرگترین شرکتهای جهان و 40 شرکت بزرگ مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

دو شرکت امنیتی که در یافتن این افراد با وزارت دفاع اسپانیا همکاری کرده بودند اشاره ای به مقادیر پولی که توسط هکرها به سرقت رفته است نکرده و تنها اعلام کردند هزینه ای که باید برای زدودن ویروسها از 13 میلیون رایانه در سرتاسر جهان خرج شود مبلغی فراتر از دهها میلیون دلار خواهد بود.

Mariposa به گونه ای برنامه ریزی شده بود تا بتواند به صورت مخفیانه رایانه ها را به خود آلوده کرده و کنترل آنها را به دست گیرد، این سیستم در واقع رایانه ها را به برده خود تبدیل کرده و به این شکل تمامی اطلاعات ارزشمند درون سیستمهای رایانه ای را به سرقت می برد.

ضعف در مرورگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت کمک بسیاری در گسترش این ویروس کرد و در کنار آن کانالهای یو اس بی و نرم افزار پیام رسان MSN نیز نقش مهمی در گسترش ویروس به عهده داشتند.

به گفته متخصص شرکت امنیتی پاندا یکی از این سه هکر درحالی دستگیر شده که اطلاعات شخصی 800 هزار کاربر را به همراه داشته است. همچنین این سه نفر به منظور جمع آوری اطلاعات رایانه های تحت سلطه خود را به دیگر هکرها اجاره می داده اند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، Mariposa تنها یکی از شبکه های متعدد مشابه در جهان به شمار می رود، مجموعه ای عظیم که از اروپای شرقی، جنوب آسیا، چین و آمریکای لاتین ریشه گرفته و در حالی که گاهی مقامات در متوقف ساختن آنها موفق می شوند به ندرت می توانند مجرمان اصلی که پایه گذار این جنایات رایانه ای هستند را دستگیر کنند.