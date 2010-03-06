"هویت" مبنا و شاکله فرهنگ مقتدر است

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقصود مقام معظم رهبری از اینکه اقتدار حقیقی اقتدار فرهنگ است، فرهنگ یک معنای عام بوده است که بینشها، منشها و کنشها را نیز شامل می شود.

وی افزود: رأس فرهنگ علم و معرفت، دانش و فلسفه است و بعد منش های اخلاقی و رفتارهای اجتماعی قرار می گیرد. اگر فرهنگ به چنین معنای گسترده ای تفسیر شود، بی شک جامعه ای که دارای اقتدار تکنولوژیکی، فرهنگی و تمدنی دارد پیشتر از همه اینها اقتدار فرهنگی داشته است در غیر این صورت اقتدار سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و امنیتی میسر نمی شود، چرا که همه اینها زایده رشد عملی و دانشی است.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به این که در اقتدار فرهنگی ، فرهنگ به معنای عام، می تواند بر همه اقتدارها سیطره پیدا کند یادآور شد: در کنار فرهنگ عام، فرهنگ خاص هم ذکر می شود و مقصود از آن فعالیتها و رفتارهای فرهنگی است که در جامعه ظهور و بروز پیدا می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اقتدار فرهنگی به معنای خاص به معنای داشتن سودای سربالا است، این که انسان خود را باور کند و به خود اعتقاد داشته باشد که می تواند رشد و پیشرفت کند. اقتدار فرهنگی به معنای خاص می تواند به اقتدار فرهنگی به معنای عام غلبه پیدا کند

وی یادآور شد: داشتن هویت فرهنگی از شرایط فرهنگ مقتدر است. فرهنگی که خود را باور دارد، توانایی و قابلیتهای خود را در کنار ضعف ها و نقضهای خود را می شناسد و به فکر کشف راهکارها برای جبران کاستی ها و نقص ها است چنین فرهنگی با این ویژگی ها مقتدر و زنده است و مرتب درحال تکامل است، نو اندیش و نوآور است و متناسب با مقتضیات زمان پاسخ های مدلل را با حفظ سنتها دست گذشته خود ارائه می کند.