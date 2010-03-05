دایناسورها 10 میلیون سال پیرتر از تصورات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان باستان شناس و زمین شناس دریافتند نیاکان چهار پای هیولاهای ماقبل تاریخ نسبت به تاریخی که تصور می رفت 10 میلیون سال پیش تر در زمین زندگی می کرده اند زیرا موفق به شناسایی موجوداتی در ابعاد سگی بزرگ شده اند که نشانه های فامیلی با دایناسورها از خود نمایان ساخته اند.

دانشمندانی که این فسیل جدید یافته شده در تانزانیا را مورد بررسی قرار داده اند نام Proto-Saur را برای آن انتخاب کرده و معتقدند این جانداران ماقبل تاریخ نشانه ای از تاریخ قدیمی تر حیات دایناسورها و تروساروسها بر روی زمین به شمار می روند.

این گونه جدید بخشی از گروه خواهر دایناسورهای "سیلسورها" به شمار می روند، دایناسورهایی که به دلیل بهره بردن از ویژگی های متعدد دایناسورها در خانواده این جانداران در نظر گرفته می شوند اما از ویژگی کلیدی که تمامی دایناسورها از ان بهره برده اند، محروم هستند.

با وجود اینکه گمان می رفت قدیمی ترین دایناسورها 230 میلیون سال سن دارند اما حضور نزدیکترین عضو از خانواده آنها در دوره ای 10 میلیون سال پیش تر نشان می دهد سیلسورها و دیگر اعضای خاندان دایناسورها از اجدادی 240 میلیون ساله ریشه گرفته اند.

بر اساس گزارش تلگراف، این اولین باری است که دایناسوری حیوان مانند از دوره تریاسه در آفریقا کشف شده است. فسیلهای به دست آمده نشان می دهد این جاندار قدی برابر 45 تا 91 سانتیمتر داشته و 91 تا سه متر طول داشته است. همچنین وزن این جانداران در حدود 10 تا 29 کیلوگرم تخمین زده شده است.