سراب نارنجی ها

بلافاصله بعد از پایان انتخابات اوکراین در سال ۲۰۰۴ نارنجی ها با حمایت غرب مدعی شدند در انتخابات فسادهای گسترده مالی٬ ارعاب و تهدید رای دهندگان و تقلب مستقیم انجام گرفته است. مسموم شدن ویکتور یوشچنکو در جریان مبارزات انتخاباتی و احتمال دست داشتن ویکتور یانوکوویچ رقیب سرسخت یوشچنکو در این قضیه آتش انقلاب نارنجی اوکراین را برافروخت، پس از ۶ روز تظاهرات حامیان یوشچنکو پارلمان این کشور نتیجه انتخابات (که یانوکوویچ نامزد مورد حمایت روسیه را برنده اعلام می‌کرد) مخدوش و ملغی اعلام شد و با برگزاری دوباره انتخابات که زیر نظر ناظران داخلی و بین المللی انجام شد، ویکتور یوشچنکو با کسب ۵۲ درصد آرا قدرت را در دست گرفت.

بحران مالی جهانی و تغییر معادلات بین المللی بر مبنای نظریه "انتقال قدرت از شرق به غرب"، آمریکا و اروپا را در کمک به متحدان خود از جمله اوکراین ناتوان کرد و به این ترتیب نارنجی ها در برابر روسیه در حال تجدید حیات، قدرت مقاومت نیافتند.

از آنجا که اوکراین به عنوان یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی و یک کشور همسایه اروپا بین دو قدرت منطقه ای قرار گرفته و بسیار تحت تاثیر این دو قرار دارد، روی کار آمدن و شکست انقلاب نارنجی اوکراین در چارچوب تعاملات کی یف با این دو قدرت قابل بررسی است.

اوکراین از لحاظ اقتصادی بویژه در حوزه انرژی به شدت به روسیه وابسته است و ابزار گاز، سلاحی بود که در دوران حاکمیت نارنجی ها، کرملین از طریق آن، غربگراها را به شدت تحت فشار قرار داد. قسمت هایی از اوکراین که به روسیه نزدیک تر هستند بسیار از لحاظ اقتصادی قوی تر بوده و در واقع مرکز صنعت این کشور هستند و نزدیکی زبانی، فرهنگی و نژادی اوکراینی ها به روس ها نیز خود وابستگی های معنوی را افزایش داده است.

با وجود همه این وابستگی ها به روسیه، کشورهای اروپای شرقی که اوکراین نیز زیرمجموعه آنها محسوب می شود، با به یادآوردن دوران فقر و ضعف اتحاد جماهیر شوروی و قدرتمندی و ثروتمندی اروپا هنوز هم رویای پیوستن به اتحادیه اروپا را دارند و پیوستن به این اتحادیه را گویی پیوستن به بهشت مورد خیال خود می دانند.

اما، نزدیک شدن به اتحادیه اروپا برای اوکراینی ها در نتیجه تحولات اقتصادی بوجود آمده در منطقه اروپا و جهان، حکم سراب را پیدا کرد و نارنجی ها که خیلی روی کمک های اروپا حساب باز کرده بودند در مقابل درخواست های هواداران خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کم آوردند.

آمریکا و کشورهای اروپایی، حتی کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا مثل آلمان، انگلیس و فرانسه خود تحت تاثیر بحران مالی جهانی و افزایش دوره ای قیمت نفت با بحران جدی داخلی مواجه شدند و بر عکس روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی جهان در نتیجه افزایش قیمت انرژی و تحولات اتفاق افتاده در حوزه اقتصاد و سیاست جهان قدرتمندتر شد.

نارنجی ها از یک سو به اروپا و آمریکای گرفتار بحران مالی و مشکلات داخلی نزدیک شده بودند و از سوی دیگر از روسیه در حال تجدید حیات دور و به این ترتیب فشارهای روسها و ناتوانی غربی ها برای کمک به نارنجی ها، کمر آنها را شکست تا در انتخاباتی دیگر، اوکراینی ها، سرنوشت خود را به مسکو پیوند بزنند.

شکست انقلاب غربگراها در اوکراین نشان داد که تئوری " انتقال ثروت و قدرت به شرق از غرب" که چین، روسیه و هند و دیگر کشورهای شرقی را قدرت های دنیای جدید نشان می دهد واقعیت دارد و لزوما نزدیکی به اروپا و آمریکا نمی تواند به معنای نزدیکی به بهشت تلقی شود.

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گزارش: حمداله عمادی حیدری