حرکت اعتراضی استفان هاوکینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین و مشهورترین فیزیکدان جهان که 50 سال از زندگی خود را در دانشگاه کمبریج سپری کرده در حال بررسی نقل مکان به کشور کانادا است. وی در اعتراض به کاهش بودجه دانشگاهها توسط دولت که باعث کند شدن مطالعات علمی خواهد شد این تصمیم را اتخاذ کرده است.

هاوکینگ، نویسنده کتاب پرفروش "تاریخچه زمان" می گوید تحقیقات علمی در انگلستان به جای متمرکز شدن بر روی اکتشاف و دانش اندوزی به صورت فزاینده ای بر روی صنعت تمرکز کرده است.

این استاد 68 ساله دو ماه از تابستان خود را در موسسه علمی Perimeter در انتاریوی کانادا سپری خواهد کرد و امیدوار است بتواند برای همیشه به این کشور نقل مکان کند.

استفان هاوکینگ که به دلیل ابتلا به بیماری اختلال موتورهای نرونی به صورت کامل فلج شده است به دنبال یکی از همکاران خود به نام "نیل توروک" که در سال 2008 به این موسسه نقل مکان کرده است قصد ترک انگلستان را دارد. سخنگوی وی اعلام کرده پروفسور هاوکینگ همچنان یکی از قدرتمندترین منتقدان سیاستگذاریهای بودجه علمی دولت باقی مانده است.

دولت انگلستان طی سه سال گذشته در حدود یک بیلیون پاوند را از بودجه آموزش عالی این کشور کاسته است. دانشگاه کمبریج دانشگاهی است که چارلز داروین در آن نظریه تکامل را ارائه کرده و فرانسیس کریک و جیمز واتسون ساختار دی ان ای را در آن شناسایی کردند.

بر اساس گزارش تلگراف، آیزاک نیوتن از اجداد دور "استفان هاوکینگ" نیز کرسی دار ریاضیات در این دانشگاه بوده و علوم مدرن را با قوانین حرکت و گرانش خود پایه گذاری کرد.