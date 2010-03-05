به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عباس زادگان امروز در جمع مسئولان بیمه نوین میزان فروش بیمه نامه‌های شرکت بیمه نوین در سالجاری را بیش از 80 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این شرکت تلاش کرده است در کوتاهترین زمان ممکن، خسارتهای بیمه ای مشتریان را پرداخت کند.

مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به سود آوری شرکت، ضریب نفوذ آن را بیش از 42 درصد اعلام و بیان کرد: بر اساس رسالت شرکت و براساس اساسنامه، جلب رضایت مشتریان را در دستور کار داریم.

وی اظهارداشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده برای سال آینده فروش 125 میلیارد تومان بیمه نامه را در دستور کار داریم تا سود شرکت به بیش از 43 درصد برسد.

عباس زادگان از تدوین برنامه 5 ساله برای بیمه نوین خبرداد و عنوان کرد: بخشی از هدف شرکت دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و ارائه پوششهای مورد نیاز این گروه است، بر این اساس در حوزه تئاتر پوششهای بیمه را ارائه کرده ایم.

وی این امر را آغاز همکاری بیمه نوین با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارائه پوششهای بیمه ای به هنرمندان عنوان کرد.