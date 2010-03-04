مشکل امروز کشاورزان نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح با بیان این مطلب که وزارت بازرگانی میوه‌ای وارد نکرده و هیچگونه تشویقی نیزبرای انجام واردات نمی‌کند، اظهار داشت: واردات کشور طبق قانون توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهد.

وی میزان تولید سیب در سال گذشته را 2 میلیون و 400 هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان صادرات و واردات این محصول به ترتیب در حدود 140 هزار تن و 7 هزار تن است که این آمار نشان‌دهنده این است که میزان واردات در مقابل صادرات این محصول بسیار ناچیز است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تولید 2 میلیون و 500 هزار تن پرتقال در سال گذشته، ادامه داد: علی‌رغم پیشرفت کشورهای دنیا در نحوه ذخیره‌سازی‌، 90 درصد پرتقال کشور ما در انبارهای معمولی و در برخی موارد در زیرزمین خانه‌ها نگهداری می‌شود.

این مقام مسئول، نامناسب و سنتی بودن روش‌های تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی در کشور را مهم‌ترین مشکل کشاورزان دانست و تصریح کرد: براساس گزارش‌ها به دلیل مشکلات وسایل حمل و نقل و نامناسب بودن بسته‌بندی محصولات کشاورزی میزان ضایعات در این بخش بسیار چشمگیر است به نحوی که به‌دلیل نامناسب بودن حمل و نقل، 3.5 تا 5 درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل شده و محدود بودن امکانات بسته‌بندی در این بخش نیز ضایعات 2 تا 3.5 درصدی محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است.