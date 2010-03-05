حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد تأکیدی که مقام معظم رهبری در دیدار با رایزنان فرهنگی بر اقتدارفرهنگی داشتند، به خبرنگار مهر گفت: نکته مهمی که مقام معظم رهبری از گذشته های دور و طی یک تا دو سال اخیر به کرات آن را مطرح کردند مسئله اهمیت دادن به فرهنگ و آنچه متعلق به فرهنگ، آداب و رسوم فردی و اجتماعی بوده است .

وی افزود: مجموعه ای از بینش و دانش انسانها و ارزشهایی که انسانها می پذیرند، گرایشهایی که دارند و آنچه که در بیرون به صورت کنشهای خانوادگی، فردی و اجتماعی انجام می دهند فرهنگ انسانها را تشکیل می دهد

حجت السلام موسوی هوایی با تأکید مطرح کردن صریح زیر بنا بودن مسئله فرهنگ گفت: این امر باعث می شود افرادی که در حوزه های دیگر هم فعال و خواستار رسیدن کشور به اقتدار هستند بتوانند از آن استفاده کنند. این اقتداری که مورد تأکید قرار می گیرد اقتدار اخلاق محور و دین محور است. تأکید مقام معظم به این جهت است که آنهایی که در عرصه های مختلف کار می کنند و حیات اجتماعی انسان آن را شامل می شود برای این اقتدار اهمیت قائل باشند تا بر مسائل و مشکلات غلبه کنند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: مقام معظم رهبری یادآور شده اند که اگر در لایه های مختلف حیات زندگی انسان به دنبال چنین اقتدارهایی هستید این اقتدارها که عدالت محور هستند به عدالت فرهنگی، انسان و تربیت انسان بر محور اسلام باز می گردد. انسان باید در محور اسلام تربیت شود تا بتواند به موجودی تبدیل شود که مانع حرکتهایی شود که علیه بشریت، عدالت و خواست مستضعفین در جریان است.

حجت الاسلام موسوی هوایی اظهار داشت: قدرتمند بودن امروز ایران اسلامی به علت پایبندی مردم به فرهنگ، اعتقادات و ارزشها و و ایستادگی پای این ارزشها و نشان دادن عکس العمل به کسانی است که علیه این ارزشها گام بر می دارند این امر همان زنده نگاه داشتن فرهنگ دینی و انقلابی میان اقشار و نسلهای مختلف انقلاب است که به شدت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودند که اگر می خواهیم چون انسان واقعی زندگی کرده و مسلمان واقعی باشیم باید فرهنگ ما به سمت فرهنگ دینی حرکت کند و برای آن باید اهمیت ویژه ای قائل باشیم تا بتوانیم در مقابل هجمه های مختلف مقاوم باشیم.

موسوی هوایی گفت: درحال حاضر انسان محور توسعه در عالم است، محور انسان اندیشه او است و الهی کردن و اصلاح این اندیشه رسیدگی به فرهنگ انسانها است. از این رو وقتی رهبر معظم انقلاب مسئله فرهنگ واقتدار فرهنگی را مورد تأکید قرار می دهند باید آن را برجسته کرد وابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اقتدار فرهنگی ما به این است که امت ما به صورت جمعی در مقابل هجوم فرهنگی غرب به عنوان یک کلیت مقاومت کنند.