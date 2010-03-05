پرداختن به امر فرهنگ دینی در استان زنجان روند مطلوب دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی در آئین جشن ولادت حضرت پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) با بیان اینکه طی سالهای اخیر بخش فرهنگ استان زنجان پیشرفت قابل توجهی داشته است افزود: پرداختن به مقوله فرهنگ بخصوص فرهنگ دینی در استان زنجان روند روبه رشدی را دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه رگ حیاتی جامعه برنامه های معنوی است، گفت: نباید در جامعه در قبال این امر بی توجهی صورت گیرد.

حجت الاسلام علی دشتکی افزود: جامعه ای به سوی خدا و قرآن حرکت نکند آن جامعه رو به موت است و نتیجه این همه استرس، اضطراب در جامعه عدم توجه به پیام الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تعبیر دین گریزی برای جوانان امروز، از سوی دشمنان القا می‌شود و متولیان امر تلاش کنند هجمه دشمنان را در این زمینه با برنامه ریزی مناسب این فرایند از بین ببرند.

حجت‌الاسلام دشتکی با اشاره به تهاجمات فرهنگی و مبارزه با آن افزود: جوانان امروزی با تفکر، معرفت و بصیرت به باور و اعتقاد درونی می‌رسند که این نشان از تقویت باورهای دینی و زمینه گرایش بیشتر مردم به حقیقت است.

وی با بیان اینکه تمامی احکام و دستورات دینی منطبق بر فطرت بشری بوده و مبانی دینی همواره مصالح بشر را در نظر می‌گیرد، ادامه داد: در بعضی موارد تفسیرهای غلط از دین و صحیح نبودن نحوه برخورد و تعامل زمینه گریز جوانان را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید بر تبیین صحیح مبانی دینی و اسلامی افزود: میزان تقید دینی جوانان فعلی و پایبندی به معارف دینی و اسلامی در عصر حاضر افزایش یافته و شناخت و آگاهی آنان از مبانی دینی به مراتب بیشتر از جوانان گذشته است و این در نتیجه تفکر و تامل در مبانی و دستورات دینی و پذیرش آن با دلیل و برهان عقلی و نقلی حاصل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان افزود: در جامعه امروزی ارزش‌های اخلاقی و دینی نهادینه شده و نسل جوان برخلاف ادعای دشمنان بی‌اخلاقی و گریز از دین را دنبال نمی‌کنند.