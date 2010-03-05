مسئولان فرهنگی مروج عملی اخلاق در جامعه باشند

دکتر لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون قرآن و عترت در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز اخلاق و مهرورزی گفت: در آیات قرآن کریم، پیامبر(ص) الگوی نمونه برای مسلمانان معرفی شده و پیامبر خود می فرماید من برای تکمیل اخلاق پسندیده مبعوث شده ام و در حقیقت انسان را به سمت خلیفة الله شدن که هدف اصلی خلقت است سوق می دهد.
وی افزود: در آیات مختلف قرآن و روایات متعدد به کرات بر رئوف بودن پیامبر تأکید شده است که با کفار به شدت رفتار کرده و با مؤمنان مهربان بودند. این امر نشان می دهد که مهرورزی و محبت باید با اصول و محورها صورت گیرد نه این که با همه مهرورزی شود، مهرورزی نسبت به سران فتنه و سردمداران استکبار ظلم و تعدی نسبت به سایر مسلمانان است.
رئیس فراکسیون قرآن و عترت در رابطه با راهکارهایی که امروز می توان برای ارتقای جایگاه اخلاق میان اقشار مختلف جامعه اتخاذ کرد گفت: ابعاد مختلف زندگی پیامبر، اهل بیت و همچنین آیات قرآن باید به درستی شناخته شده و محورها تعیین شوند، پس از آن باید موارد را در زندگی خود اجرا کنیم، وقتی فرد خود براساس آیات قرآن عمل کند و نمونه انسان مهرورز و اخلاقی شد می تواند الگوی متحرکی برای جامعه گسترده تر باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: مسئولان حوزه دانشگاه، دولت و مجلس باید اخلاق عملی را به شکل ارائه داستانهایی از زندگی کسانی که اخلاقی کاملا الهی داشته اند ترویج کنند برای مثال زندگی مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) و برخی از افراد برجسته ای که دربین ما هستند و بودند .
این نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتن کتابهای داستان بلند و کوتاه، ساخت فیلمهای بلند و کوتاه با محوریت اخلاق را از جمله راهکارهایی دانست که می توان با آنها در مقابل ناتوی فرهنگی که عفت جامعه را مورد حمله قرار می دهد ایستادگی کرد.
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