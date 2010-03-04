هنر بسته به هدف و جهت گیری آن متعالی و بالنده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام جواد محدثی، ظهر پنج شنبه در جمع خبر نگاران افزود: هنر و ادب به لحاظ تاثیر گذاری عمیق و گسترده در مخاطبین از بهترین روشهای تبلیغی است.

وی افزود: چهره های شاخص علمای دینی در ادوار گذشته به تناسب ادبیات و هنر زمان خودشان از هنر برای تبلیغ بهره می بردند، امروز هم وظیفه فرزندان آنان در حوزه های علمیه این است که از زبان مؤثر و فراگیر هنر بهره مند شوند.

نویسنده و مدرس حوزه علمیه قم یادآور شد: ارزش هنر در هدف و جهت گیری آن است هر اندازه ایده های هنرمند و جهت گیری کارهای هنری برجسته و ارزشمند باشد، هنر هم به همان نسبت متعالی و بالنده خواهد بود.

حجت الاسلام محدثی تصریح کرد: اصل برگزاری این جشنواره ها در بهره گیری هرچه بیشتر از استعدادهای نهفته و فراموش شده طلاب در عرصه خلاقیت های هنری مفید است اما باید مراقب بود برخی آسیب های معمول به تلاشهای فرهنگی هنری حوزویان راه نیابد.

دومین جشنواره ادبی هنری حوزه به همت گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آبان تا اسفندماه سال جاری ویژه طلاب حوزه علمیه استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شد.

