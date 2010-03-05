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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۵

جشنواره ادبی هنری حوزه تنها امید فیلم های دینی است

جشنواره ادبی هنری حوزه تنها امید فیلم های دینی است

مشهد - خبرگزاری مهر: شیخ طادی پس از دریافت تندیس جشنواره ادبی هنری حوزه گفت: این لوح برایم از جوایز بین المللی ارزشمندتر و نشانه توجه نهادهای دینی به هنر است و این گونه محافل تنها امید فیلم های دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز شیخ طادی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان که دوازدهم اسفندماه برگزار شد پس از دریافت لوح و تندیس جشنواره جهت تولید فیلم سینه سرخ، افزود: این فیلم تاکنون جوایز مختلفی را در کشورهای مختلف کسب کرده اما این تندیس و لوح جشنواره از همه ان ها با ارزش تر است چراکه نشان دهنده اهمیت و توجه نهادهای دینی به مباحث هنری است.

نویسنده و کارگردان سینما تصریح کرد: این فیلم تاکنون جوایز مختلفی را در کشورهای مختلف کسب کرده اما تندیس و لوح جشنواره حوزه از همه ان ها با ارزش تر است چراکه نشان دهنده توجه نهادهای دینی به مباحث هنری است.

وی خطاب به طلاب و روحانیان افزود: این پرده که 600 نفر دو ساعت روی ان متمرکز می شوند جای شماست، جای یاحسین گفتن است، نباید غریبه راه دهید انقدر محکم و جدی باید حضور پیدا کنید که نگذارید شیطان وارد آن شود.

کارگردان فیلم سینمایی سینه سرخ تصریح کرد: این گونه محافل تنها امید فیلمهای دینی و مقدس ترین جلسات داخل و خارج کشور است لذا قدرش را بدانید و ادامه دهید.

وی با تأکید براینکه ورود به عرصه هنر ترسی ندارد  اظهار داشت: مخاطب شما در عرصه هنر فقط در ایران نیست بلکه همه جهان است، دنیا تشنه اینگونه برنامه هاست و از اینکه این حرکت را جدی گرفتید تشکر می کنم .

دومین جشنواره ادبی هنری حوزه به همت گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آبان تا اسفندماه سال جاری ویژه طلاب حوزه علمیه استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شد.

کد مطلب 1045584

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