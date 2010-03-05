نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش به کار خود پایان داد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، حسین عابدی، ظهر جمعه در مراسم اختتامیه با بیان اینکه یک هزار و 66 اثر از 399 شرکت کننده به دبیرخانه این دوسالانه رسیده است، گفت: از این میان 199 اثر برتر به مرحله نمایشگاهی این دوسالانه راه یافت و از میان این آثار، نفرات برتر در دوره نهایی داوری ها انتخاب شدند.

مدیر عامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزاری این دوسالانه را فرصتی در جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند در تصویرگری حوزه کودک و نوجوان دانست و افزود: امیدواریم با فعالیت دبیرخانه دائمی دوسالانه تصویرگری نیایش شاهد اتفاقاتی مبارکی در این عرصه هنری باشیم.

در ادامه این برنامه، مدیر امور هنری معاونت فرهنگی هنری شهرداری مشهد از بهره گیری آثار برتر این دوسالانه برای زیباسازی چهره مشهد خبر داد و گفت: با اجازه از صاحبان آثار و حفظ حقوق مادی و معنوی آن، این آثار با کیفیت درخوری بزرگنمایی و در میادین و معابر عمومی شهر به نمایش گذاشته می شود.



مهکامه شعبانی، هاجر سلیمی نمین و عطیه مرکزی به ترتیب مقام های اول تا سوم را در بخش "نیایش" کسب کرده و به هرکدام تندیس، لوح تقدیر دوسالانه و شش، چهار و دو سکه بهار آزادی تقدیم شد.

همچنین از راحله برخورداری، رویا بیژنی، فاطمه رادپور، سمیه زارعی و سید فضل ا... طباطبایی در این بخش تقدیر شد.

در بخش "امام رضا(ع)" نیز علی فلاح کردی رتبه نخست، فرید الدین ملایی مقام دوم و سمیه علی پور جایگاه سوم را کسب کردند و به هر یک علاوه بر تندیس و لوح تقدیر دوسالانه، به ترتیب هشت، پنج و سه سکه بهار آزادی اهدا شد.

تقدیرشدگان این بخش معصومه رضایی آدریانی، حسن عامه کن، جلال محدثی، سید حسن محدثی و نیلوفر میرمحمدی بودند.

در بخش "مشهد؛ شهری که از دو پیداست" نرگس برومند و سید حسام الدین طباطبایی مقام های اول و دوم را کسب کردند و تندیس، لوح تقدیر دوسالانه و شش و چهار سکه بهار آزادی به هر کدام تقدیم شد.

در بخش تقدیرشدگان علاوه بر سمیه بیگلری، زهره حسنی رامندی، مجید ذاکری یونسی، محسن محمد میرزایی و هما نوزاد از میان آثار رسیده هنرمندان مشهدی از محمود آزادنیا نیز تقدیر شد.