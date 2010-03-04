آغاز به کار تور نمایشگاهی آثار برگزیده دوسالانه تصویرگری نیایش

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید حسین عابدی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش افزود: دو نمایشگاه تهران و اصفهان قبل از خردادماه سال 89 برپا می شود، بعد از آن نیز با موافقت صاحبان آثار برگزیده، این تور نمایشگاهی به سراسر کشور می رود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های دبیرخانه دائمی این دوسالانه گفت: با برگزاری اولین نشست تخصصی مشترک در انجمن تصویرگران ایران، اتاق فکری برای طراحی برنامه های آینده و ارتقای کیفی این دوسالانه تشکیل شد.

عابدی تصریح کرد: تصویرگری هشت کتاب در حوزه کودک نوجوان از سوی آستان قدس رضوی به برگزیدگان این دوسالانه سفارش داده می شود.

وی با اشاره به توسعه روابط دبیرخانه با نهادهای متولی هنر تصویرگری، افزود: تولید دو انیمیشن از آثار برگزیده این دوسالانه از سوی مرکز فرهنگی هنری صبا از دیگر برنامه های جبنی دوسالانه تصویرگری نیایش است.

مدیر عامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، برپایی نمایشگاه های حرفه ای تصویرگری، برگزاری ورک شاپ های تخصصی تصویرگری در تهران و مشهد، سفارش مقالات تخصصی تصویرگری و چاپ آن در هنرنامه و ارتباط و تعامل مستمر با هنرمندان تصویرگری کشور را از برنامه های آینده عنوان کرد.

اختتامیه نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش از سوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری مدیریت امور هنری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد و مرکز فرهنگی هنری صبا در تالار نور مشهد با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان داد.

